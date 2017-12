Cel mai mare declin la vînzări din Europa Centrală şi de Est, în România!

Vînzările de retail din România au scăzut în acest an cu 20%, reprezentînd cel mai mare declin din Europa Centrală şi de Est, unde media a fost de 10-15%, potrivit analiştilor. „Este clar că România a fost foarte afectată de criză şi probabil că înregistrează cea mai mare scădere a puterii de cumpărare. În acest context, vînzările de retail au scăzut cu 20% faţă de anul trecut, înregistrînd cea mai mare reducere din regiune”, a declarat, ieri, Răzvan Gheorghe, managing director al companiei de consultanţă imobiliară, Cushman&Wakefield. Potrivit datelor Colliers International, prezentate de Simina Istrate, reprezentantul diviziei de retail al Colliers, vînzările de retail s-au redus în regiune în acest an, în medie cu 10-15%, excepţie făcînd Polonia, unde s-a înregistrat o creştere de 0,5-1%. „Cele mai afectate de scăderea vînzărilor au fost sectorul electronicelor şi electrocasnicelor, al mobilei şi cel de modă”, a precizat Istrate. Pe de altă parte, repezentantul firmei de cercetare Geo Strategies, Daniela Florea, susţine că retailerii şi dezvoltatorii s-au extins pînă acum în România fără să analizeze preferinţele consumatorilor şi riscurile care le implică dezvoltarea în anumite zone, iar acum, comportamentul de cumpărare s-a modificat din cauza crizei, repercutîndu-se asupra vînzărilor. „Nicio analiză de piaţă, niciun studiu al comportamentului clienţilor, nicio analiză a riscului. Pînă acum, toată lumea dezvolta, deschidea noi magazine, fără a face aceste analize. Acum nu mai merge aşa”, a declarat Daniela Florea. Ea a precizat că, în România, ca şi în alte state din Europa, consumatorii au devenit mai precauţi în ceea ce priveşte cheltuielile, le este frică să rămînă fără un loc de muncă şi sînt mai pretenţioşi. „Un şomer în Europa sperie trei angajaţi, iar în România probabil că sperie zece”, a explicat Florea. De asemenea, ea a precizat că familiile au început să stea mai mult acasă, în detrimentul petrecerii timpului liber în zone de agrement. „Majoritatea consumatorilor din orice categorie socială, de orice vîrstă şi-a modificat stilul de viaţă şi obiceiul de cumpărare. Consumatorii români vor ieşi mai încrezători din această criză”, a adăugat reprezentantul Geo Strategies. Potrivit estimărilor companiei, consumul din România va avea o scădere de 3,9% în acest an şi de 0,6% în 2010, după ce, în 2008, a înregistrat o creştere de 9,1%. O revenire pe trendul pozitiv este estimată pentru 2011, cînd este previzionată o creştere de 2,4%.