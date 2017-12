Dubai vrea să construiască cel mai mare mall din lume, în cadrul unui complex de shopping şi grădini mai mari decât Parcul Hyde din Londra, emiratul încercând să revitalizeze piaţa imobiliară, blocată după criza financiară mondială din 2008-2009. Emaar Properties, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Emiratele Arabe Unite după cota de piaţă şi grupul Dubai Holding vor construi, în parteneriat, districtul Mohammed Bin Rashid City, care preia numele şeicului Dubaiului. Proiectul va fi amplasat în apropiere de centru şi va include 100 de hoteluri, zone rezidenţiale şi spaţii verzi. Potrivit planului, va avea o suprafaţă de 5,1 kilometri pătraţi şi va cuprinde cel mai mare complex de galerii de artă din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. Aşa-numitul Mall of the World va deservi, în fiecare an, 80 de milioane de clienţi. Costurile proiectului sau termenele de construcţie nu au fost precizate.

INVESTIŢII RELUATE Dubai vrea să repornească mai multe proiecte suspendate în timpul crizei financiare mondiale, care a provocat căderea valorii proprietăţilor imobiliare din emirat cu 65% şi a determinat mai multe companii să amâne sute de lucrări. Companiile de construcţii din Emiratele Arabe Unite au anulat proiecte în valoare totală de 757 de miliarde de dolari, după criza financiară. Dubai este a doua mare economie din Emiratele Arabe Unite, după Abu Dhabi. Printre noile proiecte anunţate în ultimele două luni se numără o replică a Taj Mahal, de patru ori mai mare decât originalul.

Dubai a acumulat datorii de 113 miliarde de dolari, pentru a se transforma într-un hub comercial şi turistic. Emiratul are de plătit, anul viitor, datorii de şapte miliarde de dolari, iar în 2014 vor ajunge la maturitate plăţi de 32 miliarde de dolari, potrivit Băncii Merrill Lynch. Piaţa imobiliară din Dubai a fost deschisă pentru investitorii străini în anul 2002, dând naştere unei perioade de boom în sectorul construcţiilor, cu proiecte extravagante, precum cel mai înalt zgârie-nori din lume şi o serie de insule artificiale pe coasta emiratului. Lucrările la două dintre cele trei insule în formă de frunză de palmier au fost întrerupte în trimestrul al treilea al anului 2008, din cauza crizei financiare mondiale.