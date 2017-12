Cel mai mare regret din cariera lui Mariah Carey

De sărbători, diva americană Mariah Carey îşi încântă, de obicei, admiratorii fie cu tot felul de mărturisiri, fie cu instantanee fierbinţi. Şi în acest an s-a ţinut de cuvânt şi le-a împărtăşit fanilor cel mai mare regret din cariera sa. În emisiunea “Watch What Happens: Live”, cântăreaţa i-a spus gazdei Andy Cohen că debutul său actoricesc în lungmetrajul „Glitter”, din 2001, în regia lui Vondie Curtis-Hall, este cel mai mare regret al său. Filmul a fost un dezastru pentru cariera ei. Mariah Carey crede că totul s-a tras de la faptul că filmul a fost lansat prea aproape de atentatele din septembrie 2001. Apoi, filmul nu a avut un scenariu bun, un regizor puternic, iar publicul era sătul de filme despre anii `80. Cu alte cuvinte, poate ar trebui să se pregătim pentru „Glitter 2”?!

Lăsând la o parte amintirile nu tocmai plăcute, Mariah Carey a trecut la buna-dispoziţie de sărbători. A postat poze pe contul său de Instagram o serie de poze sexy, aşa cum face în mod tradiţional, aspect subliniat de însăşi diva. În bikini, pe frigul şi zăpada din Aspen, îşi plimbă câinele care se adapă din piscină. Într-o altă poză, cântăreaţa la fel de sumar îmbrăcată stă lângă brad. Categoric, soţul său, Nick Cannon, se poate declara un bărbat norocos. „Mă încălzesc pentru o baie fierbinte”, a scris vedeta, care, ca în fiecare an, petrece Crăciunul la reşedinţa sa din Aspen, Colorado, împreună cu familia. Nick Cannon a fost însă, anul acesta, mai original şi mai inspirat. A preferat să posteze o fotografie cu gemenii cuplului, care sunt simpatici foc!