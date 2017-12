Cel mai mare ritm de creştere a preţurilor producţiei industriale din UE, în România

Preţurile producţiei industriale, per total piaţa internă şi externă, au înregistrat în mai o creştere cu 0,4% comparativ cu aprilie, cînd au scăzut cu 0,2%, şi o majorare cu 1,4% faţă de luna corespunzătoare din anul 2008, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu aprilie, în mai, atît preţurile producţiei industriale pe piaţa internă, cît şi cele pe piaţa externă au crescut cu 0,4%, se arată într-un comunicat al INS. Pe sectoare de activitate, se constată o creştere a preţurilor cu 0,7% la distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, cu 0,5% în industria prelucrătoare, cu 0,3% în industria extractivă şi cu 0,2% la producerea şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. Pe marile grupe industriale, majorări de preţuri au consemnat produsele din industria energetică (+2%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+1,7%), industria bunurilor de uz curent (+0,8%). Scăderi de preţuri se constată la produsele din industria bunurilor de capital (-0,5%), respectiv produsele din industria bunurilor intermediare (-1%). Raportate la mai 2008, în aceeaşi lună din acest an, creşteri de preţuri se remarcă la distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+12,7%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+11,1%), industria prelucrătoare (+0,2%). În industria extractivă se constată scăderi de preţ de 8,3%. Pe marile grupe industriale, creşteri semnificative de preţuri au avut produsele din industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+10,5%), industria bunurilor de uz curent (+10,3%), industria bunurilor de capital (+9,1%) şi industria bunurilor intermediare (+0,6%). Sub nivelul înregistrat pe total s-au situat produsele din industria energetică (-8,4%). De altfel, România a avut, în mai, cel mai mare ritm de creştere anuală a preţurilor producţiei industriale din Uniunea Europeană, de 2,5%, în timp ce la nivelul blocului comunitar preţurile s-au redus cu 5,7%, potrivit datelor publicate de Eurostat.