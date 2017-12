Cel mai mare RO-RO din lume, în Portul Constanţa

MV „A Ladybug“(„Gărgăriţa”), cel mai mare RO-RO din lume care transportă maşini, a ajuns, duminică după-amiază, în Portul Constanţa Sud Agigea, unde, în doar câteva zile, va fi încărcat cu 6.000 de maşini. „Este cel mai mare RO-RO din lume. Capacitatea lui este de 8.000 de autoturisme şi a venit pentru prima dată în Portul Constanţa. Noi vom încărca 6.000 de maşini cu destinaţia Africa de Nord, mai exact Algeria. Este o provocare atât pentru noi cât şi pentru pilotaj şi Port. Este un volum foarte mare de maşini. Pentru noi este o provocare să încărcăm 3.000 de maşini, având în vedere că în ultimii cinci ani am fost obişnuiţi cu încărcări de 1.200-2.000 de maşini pe un vapor. Totodată, situaţia din terminal ne obligă să facem şi mutări de stocuri în timpul încărcării, respectiv vom folosi un număr de 10-12 autospeciale cu care vom transfera maşinile din punctul de depozitare în punctul de încărcare. Până acum este cel mai mare volum de maşini exportate de noi“, a declarat administratorul Romcargo Maritim, Dorin Iacob. Reprezentanţii firmei spun că valoarea încărcăturii este evaluată la peste 60 de milioane de euro. „Venirea acestei nave înseamnă că putem primi, în Portul Constanţa, nave de mare tonaj şi că avem dane sigure. Portul este pregătit pentru orice tip de nave, în acest sens fiind dragat, în urmă cu câţiva ani, şi şenalul navigabil“, a spus directorul Autorităţii Navale Române, Andrian Mihei.

PROGRAM NON-STOP Cele 6.000 de maşini aduse de la societatea Automobile Dacia Piteşti în Portul Constanţa în trei săptămâni vor fi urcate la bord în cinci zile, în regim non-stop. „Noi am stabilit că vom termina de încărcat maşinile în aproape cinci zile, undeva la aproape 100 de ore de muncă. Este un volum mare comparativ cu ce s-a întâmplat în ultimii ani, dar sperăm să facem faţă cu brio. Avem nevoie de 55 de şoferi care vor urca maşinile la bord. Noi, în general, avem o medie de încărcare între 50-70 de maşini pe oră, însă în acest caz ne vom mişca mai repede pentru că am mobilizat mai multe persoane“, a spus directorul de terminal, Daniel Beiciu.

„GĂRGĂRIŢA URIAŞĂ” MV „A Ladybug“ navighează sub pavilion Panama şi are la bord un echipaj format din cetăţeni filipinezi. Nava, construită într-un şantier din Coreea de Sud, a fost lansată la apă în 2011, atunci fiind cea mai mare navă de acest tip din lume. Ea are o lungime de 232 de metri şi o viteză de croazieră de 11 noduri. „A Ladybug” este una dintre cele 16 nave ale firmei din Singapore „Nos Shipmanagement PTE ltd.”, toate de mare tonaj, ele fiind botezate cu nume mai puţin folosite în navigaţie: „Whale”(„Balena”), „Elephant”(„Elefant”), „Fortune Elephant” („Elefantul Norocos”).