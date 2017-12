Cel mai mare Salon Auto şi-a deschis porţile la Frankfurt

UN MODEL NEAŞTEPTAT Peste 50 de constructori auto şi circa 900 de expozanţi sunt prezenţi la cea de-a 64-a ediţie a Salonului Auto de la Frankfurt, care se desfăşoară în perioada 13 - 25 septembrie. Dintre zecile de noutăţi, cele mai aşteptate sunt noile modele produse de Porsche, BMW, Ferrari, Ford, Opel, Daimler şi Volkswagen. La fel de aşteptat este şi un nou model de maşină electrică pe care îl propun cercetătorii Universităţii Tehnice din Munchen. Aceştia plănuiesc să scoată pe piaţă, în viitorul apropiat, cea mai ieftină maşină electrică, despre care susţin că va deveni un model pentru viitoarele autovehicule de acest tip. Denumită Mute, maşina are o lungime de 3,5 metri, 20 de cai putere şi 400 de kilograme. Până acum, cea mai ieftină maşină electrică, un Chevrolet Volt, are un preţ de peste 23.120 de euro. Specialiştii susţin că Mute va costa aproape jumătate din această valoare. La acest proiect au lucrat 20 de cercetători din cadrul universităţii germane dar şi 200 de studenţi.

Prototipul este prezentat ca un vehicul electric accesibil. Dispune de un acumulator litiu-ion de 10kWh, ce alimentează un motor electric de 16.5 kW / 22 cp, puterea fiind distribuită către puntea spate, printr-un diferenţial. În ciuda puterii scăzute a motorului, Mute are avantajul unei greutăţi mici, de doar 500 de kilograme, ceea ce-i permite să accelereze de la 0 la 100 de kilometri pe oră în 6,8 secunde şi să atingă viteza maximă de 120 de kilometri pe oră.

O NOUĂ GENERAŢIE DE MODELE Şi Opel va prezenta o maşină electrică denumită One Euro. Este vorba despre un concept cu două locuri în tandem, despre care compania afirmă că va fi ieftin atât de cumpărat, cât şi de întreţinut, fiind destinat celor cu bugete mai mici. Denumirea One Euro a fost aleasă pentru că poate parcurge 100 de kilometri cu un plin care costă un euro. Automobilul are o autonomie de 100 de kilometri şi o viteză maximă de 120 de kilometri pe oră. Maşina este foarte uşoară, cântărind o treime din greutatea unei maşini mici contemporane. Aspectul maşinii este inspirat din cel al lui Opel Ampera, un model hibrid.

La rândul său, constructorul sud-coreean Hyundai a prezentat, ieri, modelul i30, ce va fi lansat la vânzare în România, cel mai probabil în luna februarie din 2012. Noua generaţie a modelului i30 va fi disponibilă în trei versiuni de motorizări pe benzină şi trei diesel, cu puteri de la 90 la 135 cai putere. Reprezentanţii Hyundai se aşteaptă ca versiunea cu motorul diesel de 1,6 litri să fie cea mai vândută din noua gamă. Acest propulsor generează 128 cai putere, accelerează de la 0 la 100 de kilometri în 10,9 secunde şi poate atinge o viteză maximă de 197 kilometri pe oră. Lungimea totală a vehiculului este de 4,3 metri iar lăţimea de 1,78 metri. Portbagajul are o capacitate de 378 litri, cu 10% mai mult decât a modelului precedent. Printre dotările de siguranţă se numără ESP (sistem electronic de stabilitate), ABS (sistem de frânare anti-blocare), VSM (managementul stabilităţii vehiculului) şi lumini de semnalizare automate la frânarea de urgenţă. Noua generaţie i30 este dotată cu şase airbag-uri standard iar airbag-ul pentru genunchi reprezintă dotare opţională. Versiunile de motorizări pe diesel sunt de 1,6 litri, ce dezvoltă 110 şi 128 cai putere şi de 1,4 litri, cu 90 de cai putere. Propulsoarele pe benzină sunt de 1,6 litri, ce dezvoltă 120 şi 135 cai putere, respectiv motorul de 1,4 litri, cu 100 cai putere.