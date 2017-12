Cel mai mare sechestru din istoria Italiei

Autorităţile italiene au pus sub sechestru judiciar bunuri în valoare de 1,6 miliarde de euro, în cadrul unei anchete care vizează o organizaţie mafiotă din regiunea Sicilia, relatează presa italiană. Potrivit procurorilor din Palermo, este vorba de una dintre cele mai mari acţiuni de punere sub sechestru din istoria Italiei. Ancheta privind activităţi mafiote vizează clanul mafiot Carmelo. Autorităţile au pus sub sechestru active de 1,6 miliarde de euro, provenind de la 33 de firme, dar şi 700 de vile, apartamente şi 80 de conturi bancare. Suspiciunile de activităţi mafiote vizează patru membri ai clanului Carmelo, cu vârste cuprinse între 68 şi 78 de ani.