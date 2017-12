Cel mai mare târg de produse electronice şi electrocasnice, la Berlin

VIITORUL SE DECIDE ACUM În perioada 31 august - 5 septembrie are loc, la Berlin, cel mai mare târg de produse electronice şi electrocasnice de consum, IFA. Târgul are loc pe fondul bătăliilor juridice între giganţii Apple şi Samsung, iar verdictul favorabil obţinut de Apple privind copierea mai multor patente produce deja schimbări. Justiţia americană va examina, pe 6 decembrie, solicitarea Apple de a interzice comercializarea în SUA a opt modele de telefoane Samsung. În primul rând are de câştigat originalitatea produselor, fiind un semnal că Google şi producătorii de dispozitive Android trebuie să-şi regândească strategia, pentru a evita noi litigii costisitoare. Pentru a se bucura de exclusivitate, marile companii fură de obicei startul, Samsung Electronics, HTC, SONY sau Asus şi Philips s-au grăbit să îşi anunţe noile produse ce vor putea fi testate în premieră în cadrul IFA.

CONCURENŢĂ ACERBĂ Samsung Electronics a prezentat o tabletă şi un smartphone cu sistem de operare Windows, dar şi telefonul-tabletă Galaxy Note 2, cu Android, arme neconvenţionale în duelul cu Apple pentru supremaţie pe piaţa gadget-urilor. iPad-ul produs de Apple domină piaţa tabletelor, cu o cotă de peste 60%, în pofida alternativelor oferite de Samsung, Asus sau Motorola. Victoria Apple împotriva Samsung reprezintă o oportunitate şi pentru Nokia şi Microsoft, marii întârziaţi ai ”revoluţiei smartphone-urilor”. Însă, prezentarea noii linii de produse ATIV, inclusiv o tabletă de 10,1 inch cu Windows RT (variantă a Windows 8) şi un smartphone de 4,8 inch cu Windows Phone 8 a companiei sud-coreene a luat din nou faţa Nokiei. Succesorul telefonului-tabletă Galaxy Note are un ecran mai mare şi acelaşi ”stilou” ce permite scrisul de mână, desenatul şi interfaţa touch de precizie. Funcţia Air View permite previzualizarea e-mailului, S Note-ului, S Planner-ului, galeriilor de imagini şi a fişierelor video, fără să mai fie nevoie să le deschideţi. Samsung a devenit, în acest an, cel mai mare producător de smartphone-uri, după vânzări, depăşind Nokia şi Apple.

PENTRU CEI MAI PRETENŢIOŞI Sony a anunţat o nouă gamă de telefoane Xperia, precum şi prima sa tabletă. Modelul Xperia T este echipat cu ecran HD, cameră foto şi tehnologie NFC cu funcţionalitate One-touch, ce extinde utilizările tradiţionale dincolo de servicii precum e-ticketing sau plăţi virtuale. Xperia T este şi telefonul folosit de James Bond în cea mai recentă producţie, ”Skyfall”, ce urmează să fie lansată în cinematografe. Se pune la dispoziţie şi mai mult divertisment cu aplicaţiile media de la Sony şi Music Unlimite cu WALKMANŸ, Album şi Movies.

HTC a anunţat lansarea modelului Desire X, cu unghi de vizualizare mai mare şi claritate mai bună. Funcţionează cu Android 4, dispune de cameră de 5 MP şi memorie internă de 4GB. Utilizatorii beneficiază şi de un spaţiu de stocare virtuală de 25GB. Asus a anunţat un ultrabook de 15 inch cu rezoluţie Full HD, Zenbook U500, cu procesor Intel Core i7 din gama Ivy Bridge şi placă video Nvidia GT650M. Philips a anunţat primul monitor UltraWide 21:9 din lume cu ecran de 29 inch, ”Gioco”, primul monitor Ambiglow ce oferă o experienţă de gaming 3D completă, un monitor IPS cu tehnologia Smart MHL ce se conectează la smartphone-urile Android şi afişează conţinutul acestora şi un monitor PLS de 27 inch cu rezoluţie mare. În plus, va lansa un monitor 3D care nu necesită folosirea ochelarilor.

PERFORMANŢĂ CHINEZĂ Chiar dacă Apple ar putea lansa oficial ultimul său gadget, iPhone 5, în două săptămâni, chinezii de la Goophone au şi prezentat o copie realizată exclusiv din zvonurile ce au circulat pe piaţă în ultimele luni. Cu toate astea, speculaţiile din presă au fost respectate doar pentru design-ul exterior, dotările nefiind respectate întocmai. Telefonul are ca sistem de operare Android-ul şi poartă numele de Goophone I5. Compania chineză se pare că şi-a propus, în perioada rămasă până la prezentarea iPhone 5, să fure cât mai mult din cota de piaţă a Apple.