Cel mai mare vas de croazieră construit vreodată, lansat la apă

Oasis of the Seas, cel mai mare vas de croazieră construit vreodată, a fost lansat la apă, miercuri, la Turku, la şantierul naval finlandez STX-Europe, această navă fiind comandată de compania americană Royal Caribbean. ”Livrarea a fost efectuată la ora 07.20 GMT, iar documentele au fost semnate de ambele companii”, a declarat Tanja Sabell, purtătoarea de cuvînt a şantierului naval STX-Europe. Miercuri dimineaţă, sute de angajaţi încă instalau mochete şi curăţau punţile vasului, finalizînd ultimele retuşuri înainte de plecarea vasului din portul din Turku, programată pentru mîine, către SUA.

Oasis of the Seas are o lungime de 360 de metri, o lăţime de 47 de metri şi a costat peste 900 de milioane de euro. Acest colos cu o înălţime de 65 de metri deasupra nivelului mării a fost echipat de constructorii lui cu 16 punţi. Vasul poate să transporte pînă la 6.360 de pasageri şi aproximativ 2.100 de membri ai echipajului. Pentru călătoria inaugurală, Oasis of the Seas va părăsi portul Fort Lauderdale din Florida (SUA) - care va fi de acum înainte principala lui bază -, pe 1 decembrie, cu destinaţia Labadee (Haiti).