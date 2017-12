Cel mai mic curs leu/euro din 2014

S-A VÂNDUT VALUTĂ Leul ne face o surpriză plăcută înaintea minivacanţei de 1 Mai şi se apreciază până la 4,4403 unităţi/euro, un minim al ultimelor cinci luni. Paritatea publicată marţi de Banca Naţională a României (BNR) este cu 1,46 bani (0,33%) sub cea de luni (4,4549 unităţi). Un curs sub cel de marţi a fost afişat de BNR la 2 decembrie, când un euro a fost cotat la 4,4359 lei. Totodată, moneda naţională s-a întărit vizibil şi în raport cu dolarul american, perechea coborând cu 0,92 bani (0,29%), de la 3,2121 la 3,2029 unităţi. Este cel mai redus nivel din 14 noiembrie 2011 încoace (!!!), dată la care dolarul a fost cotat la 3,1707 lei. Nu în ultimul rând, leul a avut o evoluţie bună şi în faţa francului elveţian, referinţa scăzând cu aproape 2 bani (0,54%), de la 3,6595 la 3,6397 unităţi. „Cursul leu/euro a coborât cu aproape 4,44 unităţi încă din prima oră a şedinţei valutare, o premieră pentru ultimele cinci luni. Tranzacţiile din piaţă au fost ridicate, contrar trendului de vacanţă din zilele precedente. Cel mai probabil, dobânzile ridicate din piaţa interbancară (este perioada în care bancherii constituie rezervele minime cerute de banca centrală - n.r.) au determinat jucătorii să vândă valută şi să facă depozite în lei. Aşa s-ar putea explica aprecierea leului“, notează dealerul unei bănci.

UN START PROMIŢĂTOR La debutul şedinţei de marţi, euro se tranzacţiona la 4,4535 lei, uşor peste nivelurile de la închiderea sesiunii anterioare, de 4,4520 - 4,4530 lei. Ulterior, ordinele de vânzare de euro au dus cotaţiile chiar sub 4,44 unităţi, cel mai redus nivel fiind de 4,4370 lei/euro. Cu puţin înainte de ora 13.00, când BNR anunţă cursul de referinţă, euro era cotat la 4,4395 - 4,4410 lei, cu 1,2 - 1,25 bani (0,27% - 0,28%) sub nivelurile de la finalul şedinţei precedente. Tot marţi, ratele medii ale dobânzilor afişate de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei la 24 de ore au crescut uşor, de la 3,14% - 3,64% la 3,49% - 3,99% pe an. Indicatorul ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a crescut, însă, de la 3,08 la 3,17% pe an.