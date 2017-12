Cel mai nou videoclip al trupei Manic Street Preachers

MTV difuzează o ediţie specială a emisiunii Alternative Nation, dedicată trupei britanice Manic Street Preachers, pe data de 1 iunie, de la miezul nopţii. Timp de o oră, fanii Manic Street Preachers vor putea urmări în exclusivitate documentarul “Shadows & Words”, dar şi cele mai cunoscute videoclipuri ale trupei, printre care “Tsunami”, “Autumn Song”, “Motorcycle Emptiness” şi “Your Love Alone Is Not Enough” în duet cu Nina Persson. Totodată, fanii trupei vor putea urmări, în premieră în România, cel mai nou single intitulat “Jackie Collins Existential Question Time” de pe noul album “Journal for Plague Lovers”.