Cel mai popular joc video al tuturor timpurilor

Jocul video Halo s-a situat pe primul loc într-un top al primelor 50 de jocuri ale tuturor timpurilor. Guiness World Records, autoritate recunoscută la nivel global în ceea ce priveşte recordurile în diverse domenii, a lansat Guiness World Records 2010 Gamer\'s Edition, care include, pe lângă topuri, şi informaţii, fapte şi evoluţii din domeniul jocurilor video. Gamer\'s Edition 2010 este comercializat şi distribuit global de BradyGames. Cea de-a treia carte a seriei Gamer\'s Edition, ediţia pentru 2010 reprezintă un ghid comprehensiv în ceea ce priveşte jocurile video care au doborât recorduri, precum şi un clasament al celor mai populare serii de jocuri video din istorie, realizat pe baza voturilor exprimate de internauţi pe site-ul Guinness World Records Gamer\'s Edition. Astfel, primul loc în clasamentul celor mai populare jocuri video este ocupat de Halo, urmat de Legend of Zelda, în top intrând şi Call of Duty, Guitar Hero, Super Mario Brothers sau World of Warcraft.

Descris de critici drept ”Biblie a jocurilor video”, volumul Gamer\'s Edition 2010 include şi imaginile de dimensiuni mari din cele mai bine vândute jocuri din 2009, între care Call of Duty Modern Warfare 2, The Beatles: Rock Band, Assassin\'s Creed II, Halo 3 sau New Super Mario Bros. Volumul este compilat şi editat de echipa editorială a Guinness World Records şi include peste 600 de recorduri internaţionale în domeniul jocurilor video. Astfel, jocul cu cele mai mari vânzări din toate timpurile a fost seria Super Mario Bros (peste 201 milioane de copii vândute), în timp ce jocul de tip arcade cu cele mai mari încasări din toate timpurile este NBA Jam (peste un miliard de dolari în primul an de la lansare). Pe de altă parte, Sara Lhadi a petrecut cel mai mult timp jucând un joc MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game), ea jucând Runescape timp ce 16.799 de ore, în perioada noiembrie 2004-decembrie 2009, adică circa 9 ore şi 20 de minute pe zi. Pe de altă parte, cel mai tânăr jucător profesionist desemnat de Guiness World Records, Lil\'Poison, are 11 ani.

Publicată iniţial în 1955, ediţia anuală a Guinness World Records apare în peste 100 de ţări şi 25 de limbi şi este una dintre cărţile cu cele mai mari vânzări ale tuturor timpurilor, cu peste trei milioane de exemplare comercializate în fiecare an, în întreaga lume. Guinness World Records publică anual Gamer\'s Edition, volum dedicat lumii jocurilor video şi celor mai mari realizări ale acesteia. Site-ul Guinness World Records (www.guinnessworldrecords.com) are peste 11 milioane de vizitatori pe an.