Cel mai precis ceas din lume

Fizicienii americani au prezentat, joi, ceasul atomic experimental cu cel mai înalt grad de precizie din lume, capabil să varieze cu mai puţin de o secundă în 13,8 miliarde de ani, vârsta estimată a Universului. Acest pendul funcţionează cu atomi de yterbiu, un element chimic din clasa pământurilor rare şi cu lasere care asigură o regularitate de zece ori mai mare faţă de cea a celor mai bune ceasuri atomice existente. În comparaţie cu un ceas cu cuarţ, noul ceas are o precizie mai mare de zece miliarde de ori. Această descoperire a fizicii are implicaţii potenţiale importante nu doar pentru precizia măsurării timpului universal, ci şi, de exemplu, pentru sistemele GPS şi pentru o varietate de senzori care măsoară diverse forţe, precum gravitaţia, dar şi câmpul magnetic şi temperatura, a explicat Andrew Ludlow, fizician la National Institute of Standard and Technology (NIST), unul dintre autorii acestui studiu apărut în revista americană „Science”.

Ca toate pendulele, ceasurile atomice menţin măsura timpului bazându-se pe durata unei secunde corespunzând unui fenomen fizic care se reproduce cu regularitate. În timp ce ceasurile mecanice utilizează mişcarea unui pendul pentru a măsura ora, ceasurile atomice se bazează pe frecvenţa întotdeauna constantă a luminii necesare pentru a face să vibreze un atom de cesiu - referinţa internaţională actuală. Cel mai nou ceas atomic foloseşte 10.000 de atomi de yterbiu răciţi la o temperatură care depăşeşte cu puţin valoarea de zero absolut (-273,15 grade Celsius). Aceşti atomi sunt captivi în tuburi optice formate din raze laser. Un alt laser „bate” de 518.000 miliarde de ori pe secundă, creând o tranziţie între două niveluri de energie la nivelul atomilor care asigură o vibraţie de o regularitate şi mai mare decât cea a atomului de cesiu şi ar putea duce astfel la o nouă definiţie internaţională a secundei şi, deci, a timpului universal.