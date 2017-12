„Cel mai probabil“, Leonard Orban la Ministerul Fondurilor UE

Cu adevărate veleităţi de premier, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, a declarat, vineri, că Ministerul Fondurilor Europene va fi înfiinţat „cel mai târziu“ în luna octombrie şi va fi condus „cel mai probabil“ de Leonard Orban. Şi asta în condiţiile în care nu ea ar fi trebuit să facă acest anunţ. Pe de altă parte, fostul comisar european pentru multilingvism a refuzat să facă vreun comentariu. „Nu am niciun fel de comentariu de făcut. Nu am comentat nici înainte, nu comentez nici acum“, a spus Leonard Orban. În urmă cu doar câteva zile el a declarat însă că rata de absorbţie a fondurilor europene se va îmbunătăţi „la un an, un an şi ceva“ de la înfiinţarea noului minister. Viitorul minister pentru fonduri europene ar urma, în opinia lui Leonard Orban, să coordoneze, nu să preia programele operaţionale de la alte ministere.