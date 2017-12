India-Rose Hatton, o fetiţă de doar câteva luni care a fost pe punctul de a-şi pierde viaţa la naştere, este acum cel mai răsfăţat copil din lume. Lucy Clifford şi Perry Hatton, doi părinţi din Marea Britanie, nu se pot abţine din a-i cumpăra fetiţei lor hăinuţe şi accesorii dintre cele mai scumpe. Aceştia sunt recunoscători că Rose a supravieţuit la naştere, după ce a venit pe lume prematur şi a fost la un pas de moarte. ”Puteai să o ţii într-o mână. Pentru că a rezistat, este foarte specială pentru noi”, a mărturisit mama fetiţei. Micuţa are o suzetă cu diamante şi şase perechi de cizmuliţe scumpe, deşi nu a făcut nici măcar primii paşi. Când micuţa a împlinit un an, Lucy şi Perry au dat o petrecere pentru care au cheltuit foarte mulţi bani. În plus, pătuţul ei este creat de un designer şi costă aproape 1.500 de euro. ”Trebuie să recunosc că are mai multe haine decât are nevoie. Dar îmi place să arate bine. Nu mă pot opri din cumpărat”, spune Lucy Clifford. ”Dacă văd ceva ce-mi place, îi cumpăr, chiar dacă rămân fără bani”, a adăugat femeia. Să sperăm pentru binele copilului că părinţii vor trece peste entuziasmul venirii şi supravieţuirii primei odrasle, altfel vor ajunge pe drumuri şi Protecţia Copilului din Marea Britanie va trebui să intervină…