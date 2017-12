Cel mai recent film al lui Francis Ford Coppola deschide a 41-a ediţie a secţiunii Quinzaine des réalisateurs

Quinzaine des réalisateurs, o secţiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes, ce va avea loc între 14 şi 24 mai, este ultima la care va fi prezent delegatul general Olivier Père, numit în funcţie în 2004, urmînd să preia, din iunie, funcţia de director artistic al Festivalului de la Locarno din Elveţia. Directorul de imagine al producţiei ”Tetro” a fost Mihai Mălaimare Jr.. Colaborarea dintre Francis Ford Coppola şi Mihai Mălaimare Jr. a fost una de succes pentru lungmetrajul ”Tinereţe fără tinereţe”, lansat în 2007, la Festivalul de Film de la Roma şi, din acest motiv, regizorul a decis să îl păstreze pe acesta ca director de imagine şi la următorul său film. În realizarea acestui film, Francis Ford Coppola s-a inspirat parţial din amintirile sale din copilărie, pentru a evoca rivalităţile artistice dintr-o familie de italieni din Argentina. Filmul duce pe tărîmul ficţiunii ceea ce regizorul numeşte familia sa ”foarte neobişnuită”. Cineastul spune că la vîrsta sa de 67 de ani este mai dispus să îşi privească viaţa drept o potenţială sursă de inspiraţie pentru scenarii. Din distribuţia filmului ”Tetro” fac parte Vincent Gallo, Maribel Verdu, Klaus Maria Brandaueur, Carmen Maura şi Alden Ehrenreich.

În închiderea secţiunii Quinzaine des réalisateurs va fi proiectat şi filmul ”Ajami” de Scandar Copti şi Yaron Shani din Israel. Oliver Père a promis, pentru ediţia din 2009, filme mai puţin austere faţă de ceilalţi ani, care reprezintă, totodată, propuneri cinematografice interesante. ”Este un an frumos şi surprinzător. Ceea ce ne-a frapat a fost numărul mare de filme comice sau cu o tonalitate umoristică, care au o anumită doză de lejeritate. Nu avem prea des plăcerea să putem să selecţionăm atît de multe comedii originale şi puternice, în Quinzaine des réalisateurs”, a declarat Olivier Pére.

Lungmetrajele care concurează pentru trofeul Camera d\'Or sînt următoarele: ”Amreeka” de Cherien Dabis (SUA), ”Les Beaux Gosses” de Riad Sattouf (Franţa), ”Carcasses” de Denis Coté (Canada), ”Daniel y Ana” de Michel Franco (Mexic), ”Eastern Plays” de Kamen Kalev (Bulgaria), ”La Famille Wolberg” de Axelle Ropert (Franţa), ”Go Get Some Rosemary” de Benny şi Josh Safdie (SUA), ”Here” de Tzu-Nyen Ho (Singapore), ”Humpday” de Lynn Shelton (SUA), ”I Love You Phillip Morris” de Glenn Ficarra şi John Requa (SUA), ”J’ai tué ma mère” de Xavier Dolan (Canada), ”Jal Aljido Motamyunseo / Like You Know It All” de Hong Sangsoo (Coreea de Sud), ”Karaoke” de Chan Fui Chong (Malaysia), ”La Merditude des choses” de Felix Van Groeningen (Belgia), ”Navidad” de Sebastian Lelio (Chile), ”Ne change rien” de Pedro Costa (Portugalia), ”Oxhide II” de Liu Jiayin (China), ”La Pivellina” de Tizza Covi şi Rainer Frimmel (Austria), ”Polytechnique” de Denis Villeneuve (Canada), ”Le Roi de l’évasion” de Alain Guiraudie (Franţa), ”La Terre de la folie” de Luc Moullet (Franţa), ”Tetro” de Francis Ford Coppola (Argentina/Spania/Italia), ”Yuki & Nina” de Nobuhiro Suwa şi Hippolyte Girardot (Japonia/Franţa), ”Ajami” de Scandar Copti şi Yaron Shani (Israel).

Organizatorii Quinzaine des réalisateurs au mai selecţionat scurtmetrajele: ”A Repüles Története / The History of Aviation” de Balint Kenyeres (Ungaria), ”American Minor” de Charlie White (SUA), ”Anna” de Rúnar Runarsson (Danemarca), ”El ataque de los robots de Nebulosa-5 / The Attack of the Robots from Nebula-5” de Chema Garcia Ibarra (Spania), ”Canção de amor e saúde / Chanson d’amour et de bonne santé” de João Nicolau (Portugalia/ Franţa), ”Cicada” de Amiel Courtin-Wilson (Australia), ”Drömmar Från Skogen” de Johannes Nyholm (Suedia), ”Dust Kid” de Yumi Jung (Coreea de Sud), ”Les Fugitives / The Fugitives” de Guillaume Leiter (Franţa), ”Jagdfieber” de Alessandro Comodin (Belgia), ”John Wayne Hated Horses” de Andrew Betzer (SUA), ”Nice” de Maud Alpi (Franţa), ”SuperBarroco” de Renata Pinheiro (Brazilia), ”Thermidor” de Virgil Vernier (Franţa).

La Quinzaine des réalisateurs a prins viaţă în 1968, în urma unei conferinţe despre starea cinematografiei, organizată în apropiere de Paris, în timpul celei de-a 21-a ediţii a Festivalului de la Cannes, tulburată, apoi întreruptă de mişcarea socială care agita Franţa la acea vreme. Un an mai tîrziu, aceasta s-a dorit a fi o contramanifestaţie, vizînd promovarea filmului aşa-numit de autor sau independent, prin proiectarea de filme, ”gratuit, fără premii şi fără cenzură”, departe de Festivalul de la Cannes, oficial, prea academic pentru gustul organizatorilor Quinzaine. În 2006, premiul Camera d\'Or a revenit regizorului român Corneliu Porumboiu, pentru pelicula ”A fost sau n-a fost”. Acesta revine pe Croazetă cu un film selectat în secţiunea Un Certain Regard, intitulat ”Poliţist. Adjectiv”.