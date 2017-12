Cel mai scump hotdog din lume, 230 Fifth Dog, a fost lansat la New York şi costă nu mai puţin de 2.300 de dolari. Pentru a fi savurat, este nevoie de o comandă cu cel puţin 48 de ore înainte, la un restaurant din New York. Hotdog-ul are în compoziţia sa carnea de vită din Wagyu, uscată timp de 60 de zile, ornată cu trufe negre şi introdusă într-o brioşă cu unt şi trufe albe, caramelizate în şampanie Dom Perignon, varză murată călită în vin spumant Louis Roederer Cristal şi caviar. Şi ca să fie totul şi mai decadent, compoziţia este decorată cu o frunză din aur. Nici pâinea hotdog-ului nu este una obişnuită, fiind înmuiată în coniac. Considerat cel mai scump din lume, acest hotdog a fost creat de un club de pe strada 230 Fifth din New York şi City Harvest, organizaţie care luptă împotriva foametei. Iniţiativa, în scop caritabilă, este menită a strânge bani pentru a asigura hrana zilnică a 9.200 de persoane din zonele afectate de foamete.