Ascunsă în jungla de zgârie-nori din Hong Kong, cea mai scumpă piaţă imobiliară din lume, o proprietate de 640.000 de dolari aşteaptă un cumpărător în căutare de chilipiruri. Pentru Hong Kong, suma pare ridicol de mică, mai ales pe o piaţă unde preţurile de pe piaţa imobiliară s-au dublat în ultimii doi ani. Proprietatea cu pricina nu este însă o locuinţă sau un birou, ci… un spaţiu de parcare. La 5.000 de dolari pe metru pătrat, acesta este cel mai scump loc de parcare din lume, deţinut şi folosit în ultimii zece ani de Jacinto Tong, director executiv la compania de imobiliare Gale Well Group. Alintat de presă ”magnatul locurilor de parcare”, Jacinto Tong vorbeşte cu exuberanţă despre ”nepreţuita” sa proprietate. ”Cred că este cel mai bun loc de parcare pe care l-am ocupat vreodată. Poţi ajunge direct la birou, la lift. În numai 20 de paşi. 20 de paşi!”, a exclamat acesta. Gale Well Group deţine sute de spaţii rezidenţiale şi comerciale în Hong Kong, iar Tong are două locuri de parcare pe care se laudă că ar putea încasa 1,3 milioane de dolari.

Potrivit celui mai recent sondaj privind preţurile locurilor de parcare efectuat de Colliers International, Hong Kong are cele mai scumpe chirii din regiunea Asia-Pacific. Preţul mediu al unui loc de parcare în Hong Kong a fost anul trecut de 744,72 dolari pe lună, urmat la mai puţin de un dolar diferenţă de Tokyo. Principalul motiv al preţurilor uriaşe de pe piaţa imobiliară din Hong Kong este reglementarea dură impusă de Guvern în acest sector. Mulţi analişti consideră că piaţa imobiliară rezidenţială din Hong Kong este un balon pe cale a se sparge. Pentru a-l dezumfla încet, fără riscuri, Guvernul a introdus, începând din noiembrie 2010, o serie de reglementări stricte, care îngreunează achiziţiile sau vânzările rapide în scopul speculei. Reglementările au avut rezultate, numărul tranzacţiilor cu locuinţe scăzând cu 31% în ultimele 23 de luni. Efectul secundar este însă tranziţia investitorilor către spaţii comerciale, inclusiv locurile de parcare, care nu sunt încă strict controlate de stat. Astfel, numărul tranzacţiilor cu locuri de parcare a crescut cu 25% în aceeaşi perioadă, în timp ce volumul pieţei proprietăţilor industriale şi comerciale a avansat cu 16%. În primele 11 luni ale acestui an, suma tranzacţiilor pe piaţa spaţiilor de parcare din Hong Kong a fost de 751 milioane de dolari, faţă de 525 de milioane de dolari în întreg anul 2010.