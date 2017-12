Cel mai scump ziar din lume valorează 830.000 de euro

Expoziţia Filatelică Mondială EFIRO 2008, care va avea loc în perioada 20 - 27 iunie 2008, la Romexpo Bucureşti, va găzdui cel mai scump ziar din lume, „Zimbrulu şi Vulturulu”, care are o valoare de 830.000 de euro, numărul unic fiind expus publicului larg. „Zimbrulu şi Vulturulu” a apărut pentru prima dată în luna noiembrie a anului 1858, fiind tipărit la Iaşi, unde era editat în regim de cotidian. La acea vreme, expedierea prin poştă a unui exemplar de ziar costa 5 parale, însă o întîmplare aparent banală a făcut ca unul dintre exemplarele sale să devină cel mai valoros ziar din lume şi cea mai preţioasă piesă filatelică românească. Celebrul exemplar a fost expediat la data de 11 noiembrie 1858 şi, din coincidenţă, s-a nimerit să fie primul dintr-un teanc de ziare cu destinaţia Galaţi. Pentru că pachetul cîntărea foarte mult, pe respectivul exemplar s-au aplicat opt mărci poştale Cap de Bour de 5 parale din a doua emisiune din 1858, cu legenda „Porto Gazetei”, pe hîrtie azurată, obliterate cu ştampilă rotundă „Iassy Moldova”. După ce a ajuns la Galaţi, exemplarul francat cu cele opt mărci poştale Cap de Bour a fost vîndut unui librar, colecţionar de timbre, dar, după aceea, urmele proprietarilor săi s-au pierdut. Ziarul a revenit în atenţia filateliştilor abia în 1969, cînd proprietarul său din acel moment l-a expus pentru prima dată în cadrul unei expoziţii mondiale organizate la Sofia, ocazie cu care a şi cîştigat Marele Premiu. Pînă în luna decembrie 2006, ziarul s-a aflat ani buni în colecţia Tomasini, fiind depus într-o bancă din Elveţia, alături de mai multe mărci poştale româneşti de mare valoare pentru patrimoniul nostru. În urma unei licitaţii organizate de Casa Feldman, la Geneva, pe 3 decembrie 2006, avînd un preţ de pornire de 500.000 de euro, „Zimbrulu şi Vulturulu” a ajuns în posesia lui Joseph Hackmey, un colecţionar din Londra, în schimbul sumei de 700.000 de euro. Avînd în vedere taxele şi comisioanele aferente, preţul final a ajuns la 830.000 de euro, făcînd din „Zimbrulu şi Vulturulu” cel mai scump ziar din lume. „Prezenţa unor piese de o asemenea valoare în cadrul expoziţiei de anul acesta, precum ziarul românesc „Zimbrulu şi Vulturulu”, primele mărci poştale româneşti Cap de Bour, Penny Black, primul timbru din lume sau piesele din colecţia Majestăţii Sale Elisabeta a II-a, Regina Marii Britanii, ne onorează şi dovedesc importanţa şi ampoarea EFIRO 2008”, a declarat preşedintele Comitetului de Organizare a EFIRO 2008, Gabriel Mateescu. Expoziţia este organizată de Compania Naţională Poşta Română în colaborare cu Federaţia Filatelică Română, sub înaltul patronaj al Preşedinţiei României. De asemenea, EFIRO 2008 are loc sub patronajul Federaţiei Internaţionale de Filatelie şi al Asociaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor Filatelici.