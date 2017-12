Cel mai sexy film din istorie

Thriller-ul “Out of sight / Pasiune periculoasă”, cu Jennifer Lopez şi George Clooney în rolurile principale, este considerat cel mai sexy film al tuturor timpurilor, potrivit unui top realizat de 100 de actori, regizori, critici şi producători americani. Regizat de Steven Soderbergh şi lansat în 1998, filmul este ecranizarea romanului cu acelaşi nume scris de Elmore Leonard şi a avut două nominalizări la Oscar. Filmul, promovat cu sloganul “Extremele se atrag”, a fost preferatul juriului convocat de iniţiatorul acestui clasament, revista americană “Entertainment Weekly”.

Pe locul doi în topul afrodisiacelor cinematografice se află clasicul “His Girl Friday” din 1940, cu Cary Grant şi Rosalind Russell în rolurile principale, urmat de “Mr. and Mrs. Smith”, cu Angelina Jolie şi Brad Pitt, lansat în 2005. Singurul actor prezent cu trei filme în topul de 50 de locuri este britanicul Daniel Day-Lewis. Producţiile votate de juriu sînt “The Last of the Mohicans / Ulitimul mohican” pe locul opt, “The Age of Innocence / Vîrsta inocenţei” pe locul 23 şi “The Umbearable Lightness of Being” pe locul 34. Un alt britanic plin de şarm, Hugh Grant, este şi el prezent în clasament, cu filmul “Maurice”, lansat în 1987, care ocupă locul 30.