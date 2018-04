Cel mai slab leu din ultimele două luni! Aproape de minimul istoric faţă de euro

17:41:11 / 24 Martie 2018

mda

In curand o sa cumparam lei moldovenesti, decat sa mai tinem economiile in lei romanesti. Politicile PSD duc tara asta de rap, 0 investii, cresteri de salarii la bugetari... in schimb problema lor e justitia. Leul se duce in cap rapid, nu ar fi de mirare sa vedem un curs valutar apropiat de 4.8 lei pentru un euro.