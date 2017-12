Cel mai tânăr afacerist din lume

Britanicul Harli Jordean, de 8 ani, este diferit faţă de toţi ceilalţi copii de vârsta lui. Băiatul conduce un site care vinde bile, de doi ani, iar compania sa produce mii de lire în fiecare an, datorită comenzilor care vin chiar şi din SUA. Harli este atât de ocupat încât a fost nevoit să o angajeze pe mama lui şi pe doi dintre fraţii mai mari, pentru a-l ajuta cu numărul mare de comenzi. Însă, în loc să se lase depăşit de situaţie, băiatul se comportă ca un profesionist şi are planuri ambiţioase pentru viitor. ”Visul meu este să am un lanţ de magazine precum Hamleys, va fi unul dintre cele mai mari magazine de jucării din lume, dar va vinde tot soiul de bile”, a declarat Harli. Băiatul a declarat că prietenii lui nu au crezut la început că are propria afacere, însă acum sunt unii dintre clienţii lui fideli. Harli a povestit că şi-a început afacerea de milioane prin schimbul de bile cu prietenii lui. Atunci când a rămas fără bile, a rugat-o pe mama lui să-i cumpere altele de pe internet, însă pentru că nu a găsit un loc de unde să le cumpere, s-a hotărât să deschidă el însuşi un magazin online. ”Harli a fost obsedat de bile de când avea 6 ani. Obsesia lui era atât de mare încât am început să-l numim Regele Bilelor, aşa că atunci când şi-a deschis afacerea, acesta a fost numele decis”, a declarat Tina, mama băiatului.