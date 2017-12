Cel mai valoros Congres din istoria Asociaţiei Europene de Sănătate Orodentară!

Pentru prima dată, într-o ţară fostă socialistă, Forul European al decidenţilor din sănătatea publică orodentară a Europei s-a întrunit la Constanţa, în cadrul celei de-a XV-a ediţii, la Congresul Asociaţiei Europene de Sănătate Publică Orodentară. Sunt prezenţi 150 de participanţi, din care 123 din aproape toate ţările Europei, ceilalţi fiind români reprezentând toate centrele universitare. Calitatea excepţională a participării este asigurată de Înalţii Ofiţeri pentru Stomatologie din Consiliul Europei, şefii reţelelor de stomatologie din diferite ţări, profesori de sănătate publică şi management din marile universităţi ale Europei, precum şi de invitaţii din Statele Unite, Japonia, Thailanda, Iran şi alţii. Printre temele abordate precizăm: fluorizarea sării în Europa şi în celelalte ţări; furnizarea asistenţei de medicină dentară din ţările din euro-regiunea Mării Negre; promovarea sănătăţii orodentare; prevenirea cancerului oral; calitatea vieţii raportată la sănătatea orodentară. Organizatorii manifestării, Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii „Ovidius” Constanţa, Asociaţia Română de Sănătate Publică OroDentară împreună cu Asociaţia Europeană de Sănătate Publică OroDentară au reuşit, la Constanţa, cel mai valoros congres din istoria Asociaţiei Europene, întrunind cel mai mare număr de participanţi şi cel mai mare număr de comunicări ştiinţifice şi postere. Congresul a fost precedat de un workshop privind „Metodologia Cercetării Ştiinţifice”, la care au participat un număr dublu de tineri cercetători faţă de cel planificat iniţial, provenind din toate ţările Euroregiunii Marea Neagră. „Trebuia să arătăm conducătorilor din domeniul medicinei dentare că euroregiunea Mării Negre, prin potenţialul uman valoros şi important numeric, se poate alinia oricând cerinţelor europene. Actuala criză globală va aduce importante modificări care nu vor ocoli pe nimeni. Cu siguranţă, România a câştigat mulţi prieteni sau cel puţin susţinători printre participanţii care apreciază la superlativ organizarea congresului”, a declarat copreşedintele Asociaţiei Europene de Sănătate Publică OroDentară şi decan al Facultăţii de Medicină Dentară din Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei.

VIITORUL ORGANIZATOR: “NU VOI PUTEA REEDITA PERFORMANŢELE CONGRESULUI DE LA CONSTANŢA”. La rândul său, prof. dr. Ken Eaton a menţionat că „realizările deosebite ale constănţenilor în domeniul sănătăţii orodentare sunt cuantificabile în cel puţin două direcţii: scăderea numărului de carii în medie de la 4,9 la 3 la copiii de 12 ani în urma programului de clătiri săptămânale cu soluţii fluorurate; monitorizarea revistei constănţene „Oral Health and dental management in the Black Sea countries” pentru indexarea în clasamentul mondial al revistelor ştiinţifice întocmit de ISI Reuters Thomson, performanţă neatinsă de nicio revistă din centrul sau Estul Europei”. Reprezentantul Suediei, care va organiza congresul în anul următor, a mai declarat: „Eu, în mod cert, nu voi putea reedita performanţele congresului de la Constanţa”.