Cel mai vârstnic veteran de război, premiat la Techirghiol

21:47:13 / 05 Februarie 2014

f tare

e tare gluma asta,primarul adrian stan il v a premia pe hodorogul al batran,,,f tare,intrebare.veteranul orasului cu ce v a veni la intalnire?cu schiurile,cu telecabina?pe sanie?primarul am inteles,are ML din salariu de doctor si din mostenirea data de matusa lui tamara,ca zapada in oras e nemiscata,fondurile pt dezapezire ...au disparut ca magarul lui techir in ceata,e bine domn.primar?matale o arzi cu premierile iar noi ...fraierii de te am votat umblam cu ciorapi peste ghete?ca zapada e ca la poiana brasov,pe sosea.sa fi sigur ca ce ai produs pana acum asa ramane,p...lea te va mai vota