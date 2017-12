Cel puțin trei constănțeni vor lupta în gala Superkombat de sâmbătă

Așa cum am mai anunțat, sâmbătă, cu începere de la ora 21.00, Sala Sporturilor din Constanța va găzdui a patra gală Superkombat World Grand Prix din acest an și a treia găzduită de Constanța în doar trei luni. Evenimentul a fost prefațat de Eduard Irimia, președintele promoției Superkombat, într-o conferință de presă care a avut loc, ieri, special pentru a-i prezenta presei pe luptătorii constănțeni incluși pe fight-card. „La un moment dat am vrut chiar să renunţ la această a treia gală Superkombat a verii la Constanţa, pentru că nu aveam sprijinul logistic necesar. Am încercat la Tulcea, la Mangalia, la Mamaia, iar în cele din urmă am ajuns iarăşi la Constanţa. Sunt convins că meciurile pe care le avem în main-event vor atrage în tribune oameni din toată ţara. La recomandarea unor antrenori din Constanţa, am decis să includem pe afiş câţiva sportivi constănţeni, care au şansa de a fi în lumina reflectoarelor. Încercăm să-i promovăm în gale mai importante decât au fost cele organizate aici pe plan local, au demonstrat că sunt capabili să treacă la pasul următor şi vom vedea ce va fi mai departe”, a precizat Irimia.

Până ieri, siguri că vor lupta sâmbătă erau doar trei constănțeni, dintre care doi sunt debutanți în promoția condusă de Eduard Irimia. Alexandru Filip, un cunoscut campion național la stilul de karate kyokushin, va deschide fight-cardul principal. „Filip va debuta într-un meci transmis în direct la Eurosport. Adversarul său va fi stabilit miercuri, aşteptăm confirmarea unui bulgar”, a anunțat Eduard Irimia. „Îmi doresc ca debutul meu să fie cât mai spectaculos. Nu este o problemă faptul că nu îmi cunosc încă adversarul. Care va fi el, va fi. Diferențele dintre cele două stiluri de luptă sunt puține. În plus este faptul că în kyokushin nu ai voie să loveşti cu pumnul în zona capului, în rest totul este la fel, tehnica de picior este aceeaşi”, a declarat sportivul antrenat la Oyama Karate de Marius Burlacu. Despre surprizele pe care Filip le pregătește publicului constănțean puteți citi mâine, într-un interviu pe care acesta l-a acordat în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf“. Alin Mincu (Oyama Karate) și Mădălin Crăciunică (Keru Kento) sunt ceilalți doi luptători constănțeni care vor evolua sâmbătă, ambii fiind incluși pe fight-cardul secundar. Pregătit pentru debut este și fratele geamăn al lui Alin, Costin, însă deocamdată nu este sigur dacă și el va urca sâmbătă pe ringul instalat în Sala Sporturilor.

MOROȘANU VA LUPTA ÎN MAIN-EVENT. „În main-eventul galei vor lupta eroul nostru Cătălin Moroşanu şi Giannis Stoforidis, zis şi „Hercule“, din Grecia. Stoforidis a fost finalist anul trecut în Superkombat, a câştigat câteva Grand Prix-uri şi este considerat un erou la categoria grea. Moroşanu este favorit, dar Stoforidis are doar o înfrângere în circuitul Superkombat. Meciuri tari vor mai avea Sebastian Ciobanu şi spaniolul Moises Baute, care a lăsat o impresie foarte bună data trecută, când a câștigat piramida de la Constanța cu două KO-uri, şi va avea ca adversar un român”, a mai spus Eduard Irimia. El a precizat că luptătorii care vor evolua sâmbătă vor promova gala prin mai multe acțiuni, pe plajă sau pe esplanada staţiunii Mamaia.

CELEBRUL REMY BONJASKY VA FI PREZENT, ÎN WEEKEND, LA CONSTANȚA! „Invitat de onoare al galei va fi Remy Bonjasky, care vine la Mamaia şi în calitate de fost luptător, dar şi ca mare amator de distracţie. El a mai fost în România acum doi ani şi este încântat să revină aici. Sâmbătă va fi invitat la Aqua Magic și va apărea în direct la emisiunea de pe Neptun TV”, a mai anunțat ieri Eduard Irimia. Bonjasky, în vârstă de 38 de ani, va fi prezent pentru a treia oară în România și a doua oară la Constanța. Acum doi ani, fostul triplu campion mondial în K1 își anunța la Constanța revenirea în ring după doi ani de pauză, pentru promoția Glory Series, însă acum s-a retras definitiv din sport și se ocupă cu promovarea diverselor produse și servicii.

Biletele pentru evenimentul organizat în parteneriat cu Asociația Litoral - Delta Dunării costă 30 de lei și se găsesc în magazinele Orange, Germanos, Domo și Vodafone din toată țara, iar de astăzi, și la Sala Sporturilor din Constanța. Gala Superkombat IV, programată de la ora 21.00, va fi transmisă în România de Sport.ro, iar la nivel internațional - de Eurosport.