Cel puţin 12 morţi în Irak, după ce o bombă a fost lansată accidental de un avion militar

Un avion militar din Irak a lansat accidental o bombă asupra unui cartier din Bagdad, omorând cel puţin 12 persoane, potrivit autorităţilor irakiene, relatează site-ul publicaţiei The New York Times. Avionul, unul dintre cele câteva aeronave ruseşti Suhoi folosite în Irak în luptele duse împotriva grupării teroriste Stat Islamic, se întorcea la bază când s-a produs accidentul. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei irakiene, generalul Saad Maan Ibrahim, a avut loc o defecţiune tehnică, ceea ce a cauzat lansarea accidentală a bombei asupra unui cartier din estul capitalei Bagdadului. Printre cele 12 victime se află trei copii şi două femei, conform declaraţiilor furnizate de un oficial al poliţiei aflat la faţa locului şi un reprezentant al unui spital din apropierea cartierului. În plus, cel puţin 25 de persoane au fost rănite.