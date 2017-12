“Celda 211 / Cell 211”, marele câştigător la premiile Goya

Filmul despre viaţa din închisoare “Celda 211 / Cell 211”, de Daniel Monzon, a fost, duminică, marele câştigător la cea de-a 24-a ediţie a premiilor Goya, acordate de Academia de Film spaniolă, considerate echivalentul spaniol al Oscarurilor. Nominalizat la 16 categorii de premii, “Celda 211” a primit opt trofee Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat şi cel mai bun actor în rol principal (Luis Tosar). “Celda 211” a concurat la categoriile principale Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor alături de peliculele “Agora”, regizată de Alejandro Amenabar, care a primit 13 nominalizări, “El baile de la victoria / The Dancer and the Thief”, de Fernando Trueba (nouă nominalizări) şi “El secreto de sus ojos / The Secret in Their Eyes”, de Juan Jose Campanella (opt nominalizări).

Penelope Cruz a pierdut premiul pentru cel mai bun rol principal feminin (“Los abrazos rotos / Îmbrăţişări frânte” de Pedro Almodovar) în faţa Lolei Duenas, care a fost premiată pentru interpretarea din povestea de dragoste “Yo, También Me Too”, de Antonio Naharro şi Álvaro Pastor. Cruz a venit la ceremonia care a avut loc duminică seară, la Madrid, însoţită de iubitul său, actorul Javier Bardem, aceasta fiind una dintre puţinele sale apariţii oficiale alături de el. Cel mai titrat regizor al Spaniei la nivel internaţional, Pedro Almodovar, a părăsit Academia de film spaniolă în 2005, exprimându-şi nemulţumirea faţă de procedurile de votare, iar de atunci a refuzat să participe la galele Goya. Însă, duminică seară, el s-a răzgândit, fiind ovaţionat îndelung doar pentru simplul fapt că a participat la gală.

Premiul pentru cel mai bun scenariu original a fost câştigat de Amenabar şi de Mateo Gil, pentru drama situată în Egiptul antic “Agora”, care a mai primit alte şase trofee Goya, duminică seară. După ce a primit premiul pentru cel mai bun film hispano-american – “El secreto de sus ojos” - producătorul executiv Mariela Besuievski a subliniat că două dintre lungmetrajele nominalizate la această categorie - celălalt fiind “The Milk of Sorrow”, al Claudiei Llosa Bueno - au fost selecţionate şi la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Filmul “Vagabondul milionar”, de Danny Boyle, care anul trecut a obţinut opt premii Oscar, a primit premiul Goya pentru cel mai bun film european.