Cele 130 de autobuze RATC, cu internet gratuit

11:12:18 / 12 Martie 2014

Prea bun, prea ca la tara !

Ce vreti voi... e ca si cum as umbla in costum ,dar descult. Cine stie cat se mai cheltuie cu asemenea moft, mai bine eliminati transporul fraudulos,hotii de buzunare, aer conditionat vara si caldura iarna.... statii acoperite pentru amaratii care asteapta autobuzu'....bilete in fiecare statie sau sa se poata cumpara de la sofer , etc !