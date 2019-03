Cele două cutii negre ale avionului prăbușit au fost găsite, anunţă Ethiopian Airlines

Cele două cutii negre ale avionului Boeing 737 Max 8 prăbuşit duminică în Etiopia au fost recuperate de la locul accidentului, a anunţat luni compania Ethiopian Airlines, potrivit agenţiilor internaţionale de presă. The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered. 'Înregistratorul de date de zbor (DFDR) şi înregistratorul de voce din cabină (CVR) ale ET032 au fost recuperate', a comunicat Ethiopian Airlines, într-o postare pe Twitter.

Avionul de pasageri, care efectua o cursă între Addis Abeba şi Nairobi, s-a prăbuşit la câteva minute după decolare. Toate cele 157 de persoane aflat la bord şi-au pierdut viaţa.