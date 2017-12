Cititorii publicaţiei “The Observer” au desemnat pelicule ca “Unora le place jazz-ul”, filmul de animaţie “Shrek”, “Marele Lobowski” cu Jeff Bridges sau controversatul “Borat” printre cele mai amuzante filme din istorie. În urma votului care a durat o lună, locul întîi în top a fost ocupat de filmul “Life of Brian” din 1979, regizat de Terry Jones, o satiră a filmelor biblice de la Hollywood şi a sistemului public de educaţie. Urmează “Avionul buclucaş”, din 1980, cu Leslie Nielsen, dar şi clasicul “Unora le place jazz-ul”, din 1959, cu Marilyn Monroe şi Tony Curtis, “Marele Lebowski” din 1988 şi “Tînărul Frankenstein” din 1974, pentru care Gene Wilder şi Mel Brooks au fost nominalizaţi la Oscar.

Pe lista cu cele mai amuzante 50 de filme din istorie, din care doar jumătate este prezentată pe site-ul publicaţiei, se regăsesc şi “Ziua cîrtiţei”, din 1993, cu Bill Murray şi Andie MacDowell, filmul lui Stanley Kubrick din 1964 “Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb”, “Mary cea cu vino-ncoa”, din 1998, cu Cameron Diaz şi Ben Stiller, dar şi “Tăntălăul şi Gogomanul”, din 1994, regizat tot de fraţii Peter şi Bobby Farrelly.

Printre comediile votate se află şi un film de Woody Allen, “Annie Hall”, din 1977, o peliculă semi-autobiografică premiată cu Oscar, în care Wody Allen, fosta sa iubită Diane Keaton şi cel mai bun prieten, Tony Roberts, îşi joacă propriile roluri. Nu lipseşte nici “Shrek”, din 2001, primul film din seria ce spune poveste căpcăunului verde, dar nici “Borat” din 2006.