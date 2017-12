Cele mai bine plătite actriţe din lume

Angelina Jolie şi Sarah Jessica Parker s-au instalat în fruntea clasamentului celor mai bine actriţe din lume, întocmit în fiecare an, de editorii revistei ”Forbes”. Acestea au primit, în ultimele 12 luni, un salariu de câte 30 de milioane de dolari. Angelina Jolie a fost propulsată graţie succesului comercial repurtat de filmul de acţiune ”Salt”, ce a avut încasări totale de 300 de milioane de dolari şi comediei romantice ”The Tourist / Turistul”, în care a jucat alături de Johnny Depp, care a avut încasări totale de 280 de milioane de dolari. Cea mai mare parte din veniturile obţinute în ultimele 12 luni de Sarah Jessica Parker provin din reluările pe numeroase posturi de televiziune ale serialului ”Sex and the City / Totul despre sex”, în care actriţa americană a fost protagonistă dar şi producătoare. Actriţa a primit sume importante şi din lansarea unor parfumuri şi încheierea unor contracte publicitare, dar şi din veniturile de 290 de milioane de dolari generate de lungmetrajul ”Sex and the City 2 / Totul despre sex 2”.

Jennifer Aniston şi Reese Witherspoon se află la mică distanţă în urma lor, ambele actriţe primind, în ultimul an, un salariu de 28 de milioane de dolari. Pe locurile următoare se află Julia Roberts cu 20 de milioane de dolari, Kristen Stewart cu 20 de milioane de dolari, Katherine Heigl cu 19 milioane de dolari, Cameron Diaz cu 18 milioane de dolari, Sandra Bullock cu 15 milioane de dolari şi Meryl Streep cu zece milioane de dolari.

Topul 10 al celor mai bine plătite actriţe de la Hollywood se referă la veniturile obţinute de aceste vedete în perioada mai 2010 - mai 2011 şi a fost alcătuit de editorii revistei ”Forbes”, după o serie de informaţii date publicităţii de diverşi producători, avocaţi, impresari şi alte surse din Cetatea Filmului.