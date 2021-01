Imi era dor sa ies. Sa ma duc in lume, iar lumea sa ma primeasca mereu cu bratele deschise. Drumul pana la destinatie este feeric iarna. Peste tot vezi luminite si decoratiuni de parca sarbatoarea ar umbla pe toate strazile din tara.

Ghirlande de lumini albastre curg asemenea unui izvor din muntii curati peste case si peste coloanele de masini, in curtile caselor sunt brazi impodobiti, in timp ce pe la ferestrele inalte Mos Craciun se catara pe o scara cu sacul plin de daruri in spate. E atata stralucire in jur, incat nu stii ce sa privesti mai intai. Jocul acesta de lumini anunta aparitia unui oras si distantarea de altul. Exista insa si locuri pustii, campuri cufundate in bezna de parca acolo nu ar fi posibila viata.

Abia astepti sa treci de ele. Daca ninge, vezi fulgii de zapada dansand pe parbriz si cum cerul isi cerne faina neincetat la lumina galbena sau portocalie a farurilor.

O lumina de o culoare anume este un pretext sa iti amintesti o poveste sau o intamplare din copilarie. Astepti cu nerabdare sa ajungi la destinatie, dar calatoria te captiveaza atat de mult, incat vei fi trist, cand drumul se va sfarsi.

Am venit aici la Newlebadaresort fiindca nu am vrut sa ratam oferta cele mai bune camere de cazare in Delta Dunarii.

Imi plac apele mari in jurul carora se tes legende si cantece in orice anotimp. Toata lumea se duce pe malul lor cand este cald, de aceea am ales sa vizitam Delta Dunarii la ceas de iarna, fiindca locul este cuprins de magia sarbatorilor.

Ce camera am ales si de ce?

Double Loft King Room a fost alegerea mea de romantica incurabila, fiindca:

-se gaseste la masarda si simt ca ma aflu mai aproape de cer. De la fereastra de tavan, voi privi copacii din gradina acoperiti de cerga iernii. Iubesc mansardele fiindca pot sa aud mai bine vantul care ravaseste vegetatia, apele si spulbera zapada. Cand este frig, animalele ingrozite scot sunete infricosate, fiindca nu au unde sa se ascunda si sa se incalzeasca.

-este o camera spatioasa, luminoasa si ofera oaspetilor intimitatea de care au nevoie sa isi odihneasca trupul si sufletul. La mansarda te simti mai aproape de cer si singur intr-o multime de oameni. Pe geamul din tavan vezi cand se aprind stelele pe cer si cand cad fulgi de nea din cer de parca ar arunca ingerii cu flori de tuberoze sau cu crini albi pe pamant. Cand zapada acopera fereastra se face intuneric si daca este noapte adormi ca un copil fericit ca ai vazut ca ninge.

In zori, te trezesti si deschizi fereastra sa se scuture de nea si sa vezi cat de mult a nins.

-patul este urias si confortabil, in camera domneste curatenia. Te poti aseza turceste pe covor sa joci carti, sa asculti colinde sau sa stai la povesti. Te poti uita pana se satura ochii tai de frumusete pe geamul din tavan.

-baia are un design demn de castelele imparatesti modernizate.

Mobila alba, lumina alba, zapada alba pe care o zaresti pe geam, usa alba totul te face sa te simti ca intr-o camera imaculata care a fost pregatita pentru un rege.

De ce sa mergi in Delta Dunarii si nu la munte?

Fiindca acest taram fermecat este de vis cand ninge si la acest hotel de cinci stele ai mereu ce sa faci, sa ai o vacanta plina.

E frumos sa te plimbi pe Dunare iarna, cand este frig! Trebuie sa fii bine imbracat, sa ai caciula groasa si gluga si mai ales manusi in maini.

Vei vedea stuful pudrat de nea, crengile salciilor pline de promoroaca si caii salbatici, cu coamele pline de omat alergand si jucandu-se prin zapada.

Aceasta experienta iti va fi foarte folositoare fiindca vei invata sa pretuiesti o camera incalzita la adevarata ei valoare. Aerul curat iti va purifica plamanii si in obraji iti vor aparea pete rosii.

Te intorci la hotel si simti nevoia sa faci un dus cu apa calduta. Sa curga apa pe tine ca o mangaiere blanda si sa inlaturi frigul care te-a cuprins in plimbarea cu barca.

Dupa dusul cald, iei masa de pranz in restaurantul pe ale carui ferestre vezi Dunarea. Valurile ei reci se ridica si izbesc vapoarele, in timp ce tu astepti la o masa curata farfuria plina cu mancare buna si sanatoasa.

In fundal se aud colinde. Departe, departe de tot plang pasarile de foame si de frig…

Ai mancat mult si te temi sa nu iei cateva kilograme, fiindca nu rezisti sa nu mananci la cat de buna este mancarea. Prezentarea ei parca ar fi o opera de arta pe o farfurie.

Te intorci in camera, dupa ce ai baut un pahar de vin fiert si te odihnesti putin dupa masa, daca simti nevoia, apoi cobori in centrul spa . Zeci de ture in piscina iti demonstreaza cat de frumoasa este viata si cat de dotat acest hotel de 5 stele. Cine ar fi crezut ca in inima deltei, pe o insula incantatoare se afla un hotel de cinci stele?

Mai sunt lucruri de facut aici? Sigur! Poti intra in sauna umeda sau uscata, poti face exercitii la sala de sport sau beneficia de masaje.

Inchide ochii si imagineaza-ti niste maini ingeresti pe spatele tau capabile sa ia si durerea si ingrijorarea! Incearca sa simti pietrele calde si parfumul acela al lumanarii ce arde in camera perfect curata si aroma ceaiului din plante folosit in cura de detoxifiere!