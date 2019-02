Cele mai bune destinaţii de primăvară pentru turiştii din Europa

Cele mai bune destinaţii ale primăverii pentru turiştii din Europa combină oferta de atracţii culturale şi culinare cu promisiunea unei călătorii ferite de aglomeraţia lunilor în care fluxul vizitatorilor ajunge la cote maxime.

Lacurile din nordul Italiei sunt prima alegere recomandară de platforma Insightguides. Răspândite la poalele Alpilor, lacurile sunt atracţiile cele mai de preţ pentru patru zone din nordul peninsulei, Piedmont, Lombardy, Trentino şi Veneto. La Lacul Maggiore poţi să te bucuri de lumina unei zile blânde în timp ce în fundal se ridică munţii cu creste înzăpezite, deasupra spectaculoaselor insule. Dintre ele, cele mai cunoscute sunt Isola dei Pescatori (Insula Pescarilor) şi Isola Bella (Insula Frumoasă). Se mai poate vizita Isola Madre (Insula Mamă), care are un program de vizitare mai strict, dar este cunoscută pentru grădinile sale, menţinute după modele englezeşti în 1823 şi pentru castelul care adăposteşte capodopere ale artei dintre secolele XVI-XIX. Uimitoare este şi perspectiva oferită de Lacul Como, unde pantele munţilor sunt colorate de sate pitoreşti. Lacul Garda este cel mai mare lac din Italia, măsurând 2.350 de kilometri pătraţi, şi este la jumătatea distanţei dintre Brescia şi Verona. Cel mai vechi oraş de pe malul acestui lac este Sirmione, celebru pentru restaurante, baruri, cafenele şi magazine de lux dar şi pentru că aici se spune că ar fi avut o vilă poetul roman Catullus, ale cărei ruine se văd şi astăzi.

Stavanger, din Norvegia, este prima recomandare de primăvară pe care o fac jurnaliştii de la European Best Destinations. Este una dintre cele mai căutate destinaţii pentru cei care iubesc drumeţiile. Stavanger este un oraş liniştit, la o aruncătură de băţ de fiordurile Lysefjord şi de cascada Hengjane. Este cea mai veche destinaţie turistică din Norvegia, aici găsindu-se construcţii care au fost ridicate în secolul XVIII şi XIX intrate deja în patrimoniul Unesco. Felul în care au fost conservate cele 173 de case din lemn din centrul vechi al localităţii a adus mai multe premii internaţionale oraşului dar şi faima de muzeul locuit.

Capitala Irlandei, Dublin, se animă de la primele raze de soare ale primăverii, şi nu prea ai cum să ajungi aici în această perioadă şi să nu prinzi un festival muzical sau culinar. Cum primăvara precipitaţiile nu sunt aşa de dese ca în restul anului, iar temperaturile variază în jurul valorii de 15 grade, mulţi recomandă o călătorie în capitala Irlandei pentru această perioadă. De la legendara catedrală Sfântul Patrick, la închisoarea Kilmainham Gaol, transformată în muzeu de istorie şi Castelul Dublin până la ocazia de a da nas în nas cu statuia lui James Joyce de pe Strada North Earl, în apropiere de suliţa din Dublin, monumentul luminii, oraul are multe de oferit în afara celebrei beri locale.

Oraşul Zadar, din Croația, este o nouă atracţie de pe malul Adriaticii, după ce Dubrovnik şi Split au ajuns bine-cunoscute. Zadar se află spre nordul coastei Dalmate construit în jurul unui centru vechi situat pe o peninsulă şi renovat în ultimii ani folosind tehnologii care uimesc turiştii care vor să descopere construcţiile vechi în lumina celor mai moderne instalaţii de iluminat. Oraşul se mândreşte şi acum cu titlul de Cea mai bună destinaţie europeană pe care l-a primit în 2016 de la belginenii care gestionează Best Destinations.

Porto, din Portugalia, a deţinut titlul de cea mai bună destinaţie europeană de trei ori. Cotată şi printre cele mai romantice, metropola lusitană seduce atât prin străzile înguste cât şi prin căldura localnicilor. Dincolo de cartierele medievale ca Ribeira cu localurile unde se serveşte vinul care a făcut celebră în lume zona, ori de centrul istoric străbătut de râul Douro, oraşul are mereu ceva de dezvăluit, de la scările roşii care îţi taie răsuflarea în librăria Lello, până la muzee ca Soares dos Reis, deschis în 1833, sau instituţia dedicată creaţiei contemporane, muzeul Serralves, deschis în 1999. Cum turiştii se înghesuie în perioada de vară, din iunie până în septembrie, primăvara este cel mai bun moment ca să vezi oraşul portughez în zile în care se poate respira.