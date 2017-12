Cele mai bune filme din toate timpurile

Revista ”Empire” a realizat un clasament al celor mai bune filme din toate timpurile. Topul a fost întocmit pe baza voturilor exprimate de cititorii săi. Peste 250.000 de fani ai filmului au participat la întocmirea acestui clasament, realizat pe baza a 301 titluri. ”Star Wars: The Empire Strikes Back / Imperiul contraatacă”, al doilea lungmetraj din franciza SF ”Star Wars / Războiul stelelor”, regizat de George Lucas în 1980, a fost desemnat cel mai bun film din toate timpurile. Pe locul al doilea s-a clasat filmul ”The Godfather / Naşul” din 1972, de Francis Ford Coppola, iar locul al treilea a revenit filmului ”The Dark Knight / Cavalerul negru” din 2008, regizat de Christopher Nolan.

Într-un interviu acordat revistei ”Empire”, cineastul George Lucas, creatorul francizei ”Star Wars / Războiul stelelor”, a declarat: ”Este un adevărat privilegiu să văd că filmul meu ocupă primul loc în acest top. Este un film plin de emoţie, dar într-un fel diferit faţă de ”Star Wars: Episode IV - A New Hope”. Este puţin mai matur, mai adult”. George Lucas mai spune că nu a plănuit niciodată ca proiectul ”Star Wars” să cuprindă trei pelicule separate, dar, atunci când a luat această decizie, ea a avut un efect interesant asupra fiecărui film, întrucât au căpătat o personalitate proprie, dată de intrigă.

În top 10 se află lungmetraje semnate de doar şapte regizori. Topul cititorilor revistei ”Empire” este completat de lungmetrajele: ”The Shawshank Redemption / Închisoarea îngerilor”, de Frank Darabont, din 1994, ”Pulp Fiction”, semnat de Quentin Tarantino, din 1994, ”Star Wars: Episode IV - A New Hope / Războiul stelelor - Episodul IV: O nouă speranţă”, de George Lucas, din 1977, ”The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring / Stăpânul inelelor: Frăţia inelului”, de Peter Jackson, din 2001, ”Jaws / Fălci”, de Steven Spielberg, din 1975, ”Indiana Jones and the Raiders Of The Lost Ark / Indiana Jones şi Căutătorii arcei pierdute”, de Steven Spielberg, din 1981, şi ”Inception / Începutul”, de Christopher Nolan, din 2010.