Cele mai bune tipuri de gin pe care le poți cumpăra în 2021

Ginul are o reputație rea ca băutură de sine stătătoare. De obicei îl amesteci cu apă tonică sau îl folosești pentru un Negroni (sau alt cocktail), și atât. Dar băutura pe bază de ienupăr are mult mai multe de oferit decât drept combinație într-o serie de băuturi.

Iată un ghid pentru cele mai bune ginuri de băut în 2021.

The Botanist Islay Dry Gin

Dacă ceea ce te împiedică să înveți să iubești ginul este să îți placă ienupărul, atunci The Botanist îți ușurează munca. În timp ce ginul de la raftul de jos are un gust care seamănă mai mult cu alcoolul îmbibat de ienupăr, The Botanist combină ienupărul cu alte 21 de plante botanice, provenite local din Islay, pentru a crea o băutură care să obțină diverse profiluri de aromă pe care le-ai dori de la un gin – dulce, pe bază de plante, pin. Ginul The Botanist este o alegere de top și va funcționa extrem de bine cu orice băutură vrei.

Monkey 47

Există, ați ghicit, 47 de plante botanice în Monkey 47. Există o mulțime de arome în acest gin, dar asta înseamnă doar că există mai multe motive pentru care să continui să îl vei. Într-o sesiune de băut ai putea simți o aromă, în timp ce altă sesiune ai putea simți altă aromă. Înainte să îți dai seama, vei ajunge să preferi un pahar de Monkey 47 în loc de whisky-ul tău preferat.

Gordon’s

Gordon este un gin de pe raftul de jos al supermarketurilor, adică un gin ieftin, dar nu este un gin prost. Gordon’s oferă o valoare mare pentru bani. Nu este ceva ce poți bea simplu, deoarece este puțin dur, dar va oferi aroma de boabe de ienupăr pe care o dorești într-un Negroni, Tom Collins sau martini. Dacă faci multe cocktailuri, ia o sticla de gin Gordon pentru a economisi bani.

Beefeater

Puține ginuri sunt la fel de clasice ca Beefeater, un gin London Dry care se face de fapt în Londra. În timp ce orașul său de origine este discutabil, un gin Beefeater rămâne o alegere pentru cocktailuri, deoarece este accesibil și completează orice alte ingrediente din băutura ta. În timp ce unele mărci de gin prezintă o abordare mai bună când vine vorba de produse botanice, un gin Beefeater folosește nouă produse, ceea ce este suficient pentru a oferi o aromă potrivită.

Tanqueray

Când vine vorba de plante botanice, Tanqueray vine cu ideea că mai puțin înseamnă mai mult. Folosește patru plante botanice – ienupăr toscan, coriandru, rădăcină de angelică și lemn dulce – rezultând un gin mai uscat din cauza lipsei de plante citrice. În timp ce Tanqueray se găsește de obicei în cocktailuri, acesta este de asemenea un gin surprinzător de bun de băut simplu. Ienupărul poate fi nota aromatică predominantă a ginului, dar dacă poți trece de aroma inițială, gustul persistent este plăcut și încurajează o altă înghițitură.

Bombay Sapphire

Vei recunoaște sticla albastră oriunde. Ginul infuzat cu vapori din Bombay Sapphire folosește 10 plante medicinale pentru o băutură la fel de accesibilă pe cât de ușor este de recunoscut. Infuzia de vapori păstrează vitalitatea substanțelor botanice, asigurându-se că aromele lor sunt lăsate intacte în produsul final. Bombay Sapphire a fost un pilon în categoria gin de zeci de ani și va rămâne așa pentru mulți alți ani.

Hendrick’s

Hendrick’s este ginul potrivit celor cărora nu le place ginul. Caracteristicile sale remarcabile sunt adăugările de esență de trandafir și castraveți, care înmoaie ginul, conferindu-i o aromă și o senzație mai florală și clară. Este un pic mai scump pentru o băutură care să te introducă în lumea ginului, dar este o opțiune bună drept compromis pentru cei care doresc să-și schimbe opiniile. În plus, datorită popularității sale masive, este disponibil în mai mult sau mai puțin în fiecare bar.

Sipsmith

Craft gin își datorează existența lui Sipsmith. Din cauza unui act britanic din 1823 care interzicea distilatorilor să obțină o licență pentru o cantitate de alcool sub 1.800 de litri, fondatorii mărcii nu au putut licenția capacitatea lor de 300 de litri. Fondatorii Sipsmith au forțat însă Marea Britanie să-și schimbe legea, iar acum lumea are gin Sipsmith și o varietate de alte distilatoare de gin craft.