Cele mai bune universităţi din lume

Universităţile americane Harvard, Stanford şi Berkeley ocupă primele trei locuri într-un clasament cu o sută de poziţii al universităţilor internaţionale realizat, anual, de Universitatea de Comunicare din Shanghai. De altfel, în topul respectiv, universităţile americane şi-au adjudecat 54 de locuri.

În topul 100 al instituţiilor de învăţămînt superior nu figurează decît 33 de universităţi europene şi nouă din regiunea Asia-Pacific, categorie la care se încadrează şi o universitate israeliană, The Hebrew University of Jerusalem. Din Europa, Universitatea Cambridge ocupă poziţia a patra a clasamentului internaţional şi primul loc pe plan regional, în timp ce Universitatea Oxford ocupă a doua poziţie în Europa şi a zecea în lume. În regiunea Asia-Pacific, cea mai bună universitate este cea din Tokyo, care se plasează pe poziţia 20 la nivel mondial. Numai patru instituţii de studii superioare din Franţa figurează în topul care are la bază performanţele academice sau în domeniul cerecetării, articolele apărute în publicaţii precum revista “Nature”, numărul de premii Nobel şi de alte recompense prestigioase obţinute.