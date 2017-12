Cele mai căutate locuri de vacanţă sunt... circuitele europene

Turiștii români își doresc vacanțe în care să viziteze cât mai multe destinații, așa că cererea pentru circuite turistice a crescut cu aproximativ 15% în acest an, potrivit statisticilor interne ale tour-operatorului Paralela 45. Avantajul acestui tip de vacanță este că, astfel, românii au întreaga vacanță planificată. Conform studiului realizat de agenţie, principalele motive pentru care turiştii români aleg circuitele sunt confortul pe care îl oferă, componenta socială şi eficienţa punctării atracţiilor importante din fiecare zonă. În plus, în cazul circuitelor, agenţia de turism este cea care îşi asumă rolul de organizator, facilitând accesul turiştilor la elementele culturale specifice destinaţiei vizitate. ”În 2014, românii au cumpărat circuite în valoare de peste 6 milioane de euro, însumând o pondere de circa 15% din cifra de afaceri a Paralela 45. Nivelul de informare al turiştilor români cu privire la opţiunile pe care le au pentru vacanţe este din ce în ce mai crescut, iar românii care aleg circuitele sunt persoane cu o educaţie peste medie”, a declarat președintele Paralela 45, Alin Burcea. Cei mai mulți turiști preferă destinațiile europene, cele mai căutate fiind Italia, Franța și Portugalia, dar sunt tot mai mulți români care își doresc circuite în America de Sud, Africa și Asia. ”Pe lângă circuitele deja consacrate din Europa, am observat o creştere a vânzărilor de circuite care nu credeam că se vor vinde acum cinci-şase ani. Includ aici vacanţele inedite, exotice, precum Mongolia, Ghana - Togo - Benin şi Kenya”, a declarat Burcea.