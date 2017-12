Cele mai căutate școli din Constanța

Dacă, în anii trecuți, părinții se îngrămădeau la școli în prima zi de înscriere în clasa pregătitoare, în speranța că vor prinde un loc în unitatea școlară dorită, directorii celor mai căutate școli din Constanța spun că, în acest an, lucrurile s-au schimbat. Aglomerația de la secretariate din prima zi de înscrieri a dispărut, pentru că părinții au înțeles că locurile nu se dau pe principiul ”primul venit, primul servit”. ”Prima zi de înscriere s-a desfășurat foarte bine, nu a mai fost nebunia din anii trecuți. Dacă, anul trecut, în prima zi am primit 70 - 80 de cereri, în acest an, până la ora 14.00 (29 februarie - n.r.) am primit doar 23 de solicitări. Oricum, înscrierile se desfășoară până pe 18 martie, așa că nu ne facem griji că nu vom ocupa cele 100 de locuri pe care le avem disponibile. Ba chiar sunt convinsă că vom solicita, ca și în anii trecuți, suplimentarea locurilor, pentru că avem foarte mulți copii arondați acestei școli”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prof. Daniela Badea, directorul Școlii Gimnaziale nr. 29 ”Mihai Viteazul” din Constanța, una din școlile cele mai solicitate. Nici la Școala nr. 39 ”Nicolae Tonitza” nu a mai fost așa aglomerație în prima zi de înscrieri. ”A fost mai bine, pentru că la zilele porților deschise le-am explicat părinților că nu trebuie să se îngrămădească în prima zi. Avem 7 clase de pregătitoare, cele mai multe din județ, însă înscrierile nu se fac în ordinea depunerii cererilor, ci în funcție de arondare”, a declarat prof. Nicoleta Bercaru, directorul Școlii nr. 39. Potrivit calendarului, prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare se desfășoară până pe 18 martie.