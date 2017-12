Cele mai devastatoare incendii din istoria statului Washington

Statul american Washington, situat în nord-estul țării, se confruntă cu cele mai devastatoare incendii din istoria sa, potrivit autorităților, care vorbesc despre 200 de locuințe distruse, 12.000 aflate în pericol și mii de pompieri, soldați și voluntari mobilizați. Fumul gros degajat de aceste incendii era foarte vizibil și pe fotografiile înregistrate de sateliții NASA. 16 incendii de proporții continuă să facă ravagii, după ce au distrus deja peste 280.000 de hectare. Crucea Roșie s-a mobilizat pentru a oferi asistență sinistraților și persoanelor evacuate. Vineri, președintele Barack Obama a autorizat agențiile federale să acorde asistență statului Washington.

Trei pompieri și-au pierdut viața, săptămâna trecută, în lupta cu focul lângă orașul Twisp, iar un al patrulea se zbate între viață și moarte. Mai la sud, California se confruntă cu o secetă-record, intrată în cel de-al cincilea an, dar și cu 16 incendii mari care nu au fost deocamdată aduse sub control și împotriva cărora au fost mobilizați 12.000 de pompieri. În total, zece state americane, printre care Arizona, Florida, Texas, Montana, New Mexico, Idaho și Oregon, sunt afectate de 72 de incendii de proporții, numărul total al pompierilor desfășurați fiind de circa 72.000. Trei milioane de hectare au ars deja în SUA de la începutul anului, de peste trei ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2014. Impactul asupra economiei se anunță foarte puternic, după ce, în 2014, mijloacele desfășurate împotriva incendiilor au costat 1,5 miliarde de dolari la nivelul întregii țări, nota de plată urmând să urce anul acesta, fără a mai lua în calcul pagubele și pierderile de activitate.