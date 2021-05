Jocuri de cazino apreciate de pariorii români

Dacă am face un sondaj de opinie, am consulta părerile mai multor pariori și i-am întreba care sunt cele mai distractive jocuri de cazinou, cu siguranță am primi o multitudine de răspunsuri.

A încerca să răspundem la această întrebare poate fi dificil pentru că fiecare jucător preferă altceva – nu este de mirare că vedem profesioniști la poker, de exemplu, care nu își încearcă norocul niciodată la păcănele gratis sau blackjack.

Însă, dacă încercăm să restrângem aria de căutare și să ne concentrăm pe cele mai populare jocuri, vom vedea că există câteva titluri nelipsite din oferta majorității cazinourilor. Așadar, iată cele mai distractive jocuri de cazinou din România și din străinătate:

#1 Sloturi

Denumite și păcănele, sloturile reprezintă jocuri de șansă care conțin un set de role pe care apar diverse simboluri. În funcție de tipul simbolurilor și de combinațiile formate pe role, se vor declanșa câștiguri mai mari sau mai mici. Regăsite atât în sălile de jocuri stradale, dar și în baruri, acestea sunt printre cele mai vechi jocuri de cazino din lume, primul aparat de joc mecanic fiind inventat la finele secolului XIX.

Astăzi, aparatele mecanice s-au mutat în mediul virtual, purtând numele de păcănele online. Acțiunea se desfășoară pe un ecran, iar efectele vizuale și de sunet au evoluat foarte mult, oferind o experiență de joc mult mai realistă și sofisticată. Și potențialul de câștig este mai mare în cazul video sloturilor, unii jucători la titluri ca Mega Moolah, Major Millions sau Mega Fortune Dreams reușind să intre în Cartea Recordurilor.

#2 Blackjack

Blackjack-ul este un joc de cărți în care obiectivul participanților este să obțină combinații de cărți cu o valoare totală de 21. Denumit și “21” sau „vingt-et-un”, jocul de blackjack începe cu împărțirea a două cărți cu fața în sus. Jucătorul trebuie să adune valoarea simbolurilor aferente celor două cărți primite, iar scopul său este să obțină un număr între 4 și 21, dar nu mai mare de 21, înaintea dealer-ului de la masă.

Dacă primești o carte cu valoarea 10 și un As ca primele două cărți, obții blackjack din prima și câștigi jocul. În prezent, blackjack-ul poate fi încercat și la marile cazinouri din România (Netbet, Unibet etc.), atât online, cât și împotriva unui dealer adevărat.

Singura diferență este că jucătorii nu se mai adună la o masă, ci joacă virtual, fie împotriva software-ului, fie împotriva unui dealer adevărat, cazinoul transmițând în timp real prin streaming HD. Originile blackjack-ului nu sunt cunoscute, însă există similitudini între blackjack-ul de astăzi și alte jocuri de cazino populare în trecut în Italia și Franța.

#3 Ruletă

Sursă: Wikipedia.org

Ruleta este jocul de masă pe care fiecare parior din Vegas l-a încercat măcar o dată, având în spate un șir lung de câștigători care au obținut milioane de dolari la o rotire norocoasă. Numele jocului se poate traduce mot-a-mot prin „roată mică” din limba franceză, ruleta bucurându-se de un grad mare de popularitate și la cazinourile din România, unde jucătorii se adună să joace online sau live, alături de un dealer real.

Jucătorii pariază pe numerele și culorile ruletei înainte de începerea rundei de joc, iar apoi dealer-ul învârte roata ruletei și aruncă o bilă în interiorul ei. Dacă aceasta se oprește pe cadranul roșu sau negru aferent numărului indicat de jucător, el este desemnat câștigător. Sunt admise atât pariuri pe un singur număr, cât și pe combinații de numere pare sau impare sau pe culori (pariu pe negru sau pe roșu).

Numerele dispuse pe roata ruletei sunt diferite în funcție de tipul de ruletă jucat - de la 0 la 37 (ruleta europeană) sau de la 0 la 38 (ruleta americană).

Decizie ONJN Nr. 2432 / 26.11.2020. Interzis utilizatorilor sub 18 ani.