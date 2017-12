Cele mai frecvente greșeli în timpul interviului

Cei care își doresc să obțină un job, de multe ori, nu știu că trebuie să țină cont de câteva reguli simple, care le pot asigura locul de muncă mult visat. Așadar, mare atenție! Dacă vă prezentați la un interviu fără să știți nimic despre postul pe care vi-l doriți sau despre firma angajatoare, nu aveți un CV bine structurat sau nu sunteți îmbrăcați corespunzător, angajatorii spun că nu aveți practic nicio șansă la angajare.

”ÎMI CAUT CEVA DE MUNCĂ, DAR NU ȘTIU EXACT CE” Otilia are 27 de ani și a absolvit cursurile unui colegiu de Farmacie. Tânăra își caută un loc de muncă, așa că s-a prezentat zilele trecute la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți care a avut loc la Constanța. ”În domeniul meu nu am lucrat până acum. Am fost lucrător comercial, registrator medical, debarasator și acum îmi caut ceva de muncă, dar nu știu exact ce”, mărturisește tânăra. Otlia a greșit din start, spun angajatorii. Deoarece nu s-a documentat înainte și nu avea o țintă exactă, tânăra a dat impresia că nu își dorește cu adevărat un job. ”Nu poți să te prezinți la o firmă fără să știi nimic despre ea. Unii candidați nu văd exact care sunt locurile pe care oferim, astfel încât să își facă o idee despre responsabilitățile pe care le au la joburile respective. Bineînțeles că au tot dreptul de a încerca să vadă dacă se pliază sau nu pe joburile pe care noi le oferim”, a spus reprezentantul firmei de pază ”Pambu Security Protect”, Amalia Ipătescu. Candidații trebuie să fie atenți și la ținuta cu care se prezintă în fața angajatorilor, dar și la felul în care își pun în valoare calitățile. ”În funcție de locurile de muncă pe care noi le oferim, contează foarte mult și aspectul fizic și felul în care candidații se prezintă”, a spus reprezentantul firmei.

NU EXAGERAȚI ÎN CV! Aveți grijă și la felul în care redactați CV-ul. Fotografiile de la petreceri, atașate CV-ului, greșelile gramaticale în redactare sau exagerările privind competențele și limbile străine cunoscute nu le sunt deloc pe plac angajatorilor.