Cele mai frumoase cadouri pe care să le oferi unui copil de un an

Alegerea cadourilor este o adevărată aventură, în special atunci când vrei să te asiguri că oferi cele mai frumoase opțiuni existente pe piață. Chiar dacă nu ai la dispoziție mult prea mult timp să analizezi modelele și prețurile, nu ai de ce să-ți faci griji – am făcut noi asta pentru tine, în special în ceea ce privește cele mai frumoase cadouri pentru bebeluși. Nu este un secret faptul că această alegere este dificilă, în special pentru cei care nu au copii. Din fericire, există diferite soluții la care poți apela în ziua de astăzi, plecând de la elemente consumabile și ajungând la cadouri demne să rămână în familie o lungă perioadă de timp. Cu scopul de a veni în ajutorul tău, am pus la punct un ghid cuprinzător în materie de cadou copii 1 an!

Rucsac pentru copii

În ciuda faptului că un an este mult prea puțin pentru a putea purta un rucsac, acesta poate fi destinat mamei care îl va purta alături de ea ori de câte ori îl va scoate pe cel mic la plimbare. Cei de la La Petite Armoire au unele dintre cele mai frumoase modele de pe piață, care se vor integra perfect în locuință și în camera celui mic. Mai mult decât atât, materialele utilizate în confecționarea acestora sunt atent alese, fiind foarte moi și inofensive cu cei mici.

Jucărie de baie antrenantă și atractivă

Tuturor copiilor le place să se joace, chiar și atunci când sunt bebeluși. Tocmai din acest motiv, te poți orienta către achiziționarea unei jucării de baie, care să le mențină interesul pe tot parcursul zilei. Aceasta este realizată sub egida firmei Moulin Roty, motiv pentru care nu ai de ce să-ți faci griji cu privire la condițiile de utilizare ale jucăriei.

Antemergător pentru primii pași

Dacă și tu îți dorești să îi oferi micuțului tău (sau celui al prietenilor tăi) un cadou practic și extrem de util, te poți orienta către achiziționarea unui antemergător pentru primii pași. Acesta este confecționat din lemn și are un aspect extrem de atrăgător. De asemenea, poate fi folosit de cel mic pe tot parcursul dezvoltării sale, fiind un cadou care își va dezvolta și manifesta utilitatea în cel mai scurt timp.

Inel pentru dentiție din cauciuc

Creșterea dințișorilor este o adevărată poveste și aventură pentru copilași și părinți deopotrivă. În timp ce aceștia plâng noaptea și atenționează alte persoane cu privire la sentimentele prin care trec, o soluție este să le oferi un inel pentru dentiție din cauciuc. Mai mult decât atât, vorbim despre un cadou practic, util și destul de ieftin, care se va potrivi perfect în colecția părinților, special construită pentru cel mic.

Spre deosebire de cadourile pe care le oferim la alte vârste, toate cele dăruite copiilor sub vârsta de trei ani trebuie să fie alese cu foarte mare grijă. Acest lucru este cu atât mai important, cu cât fiecare dintre opțiuni dispune de câteva caracteristici menționate, în special în ceea ce privește vârsta de la care pot fi utilizate pentru joacă.