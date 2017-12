Cele mai frumoase decorațiuni de Paște sunt cele handmade. Unde le poți găsi

Maritimo Shopping Center este începând de vineri, 22 aprilie, gazda celei de-a 9-a ediții a expoziției cu vânzare organizate de persoanele instituționalizate din județ, cu ocazia Paștelui. Ca în fiecare an, în preajma Crăciunului și a Sfintelor Sărbători de Paște, și acum beneficiarii centrelor din administraţia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) au confecţionat peste 400 de obiecte specifice - coșulețe cu ouă decorative, rățuște, puișori sau iepurași, pe care le puteți atât admira, cât și achiziționa. Astfel de activități le aduc mare bucurie, dar îi și ajută foarte mult în dezvoltarea lor. ”Este o activitate terapeutică și ei sunt încântați să lucreze. Sunt activități care le creează o stare de bine. În aceste activități reușim să îi facem să se alăture grupului”, a declarat șeful Centrului de zi pentru copii cu autism din Constanța, Stănuța Dae.

PĂRINȚII NU SUNT ALĂTURI DE EA

În această perioadă, persoanele aflate în instituțiile de asistență socială și protecția copilului trăiesc bucuria Învierii Domnului. Este și cazul Danielei, care locuiește la Centrul „Delfinul“ din Agigea. Adolescenta este în clasa a VIII-a și, cu toate că părinții nu sunt alături de ea, este fericită că locuiește împreună cu cei doi frați aflați și ei în centru. ”De Paște suntem mai uniți. Mergem și ajutăm la bucătărie, ne facem singuri curățenie, ajutăm la văruit sau la zugrăvit în camere. În ziua de Paște primim vizitatori, de Înviere mergem la biserică, dar și în cursul săptămânii. Am o soră mai mare și un frate mai mic. De Sărbători mai vin la noi părinții, atunci când pot. Ne-au lăsat în centru pentru că aveau probleme”, a mărturisit Daniela. Banii obţinuţi din vânzarea obiectelor se vor întoarce în centre, urmând să fie folosiţi pentru cumpărarea materialelor necesare realizării de noi obiecte decorative. ”Am făcut mai multe exponate, realizate prin tehnica șervețelului - pe o tavă sau pe ouă, am lipit mărgeluțe pe ouă. În fiecare an facem decorațiuni. Ne strângem toți într-o cameră de studiu și lucrăm, încă de acum două săptămâni”, a spus Daniela. Expoziția va fi deschisă la Maritimo Shopping Center (în zona caselor de marcat) până miercurea viitoare, pe 27 aprilie.