Cele mai interesante filme anime

Filmele anime sunt de fapt niste desene care abordeaza tematici putin mai complexe decat filmele pentru copii, astfel ca au o adresabilitate mai larga, fiind ideale pentru orice profil de telespectator, indiferent de varsta.

Daca ai descoperit de curand aceasta categorie sau daca n-ai avut curiozitatea sa vizionezi inca anime-uri, iti propun in continuare o lista cu titlurile cele mai interesante pe care le poti vedea fie pe canale de streaming video, fie la TV.

Trigun

Trigun este un anime spatial in care domina stiintifico-fantasticul. Actiunea se deruleaza pe o planeta denumita „Tara Nimanui” in care se gaseste doar desert.

Filmul este produs in anii ‘90 si asta se vede, intrucat calitatea video nu este una de top pentru standardele de astazi, dar povestea abunda de actiune si cred ca asta te va captiva imediat.

Vash The Stampede este eroul principal al anime-ului si este un tip obisnut care nu are valente de pistolar. El porneste intr-o aventura pentru a-si redescoperi trecutul uitat. Descopera curand ca este subiectul unei recompense de 60 de miliarde de dolari, ceea ce il face imediat o tinta.

Cu toate acestea, vei fi uimit sa afli cum Vash reuseste aproape de fiecare data sa iasa din situatii critice folosindu-se de abilitatile sale poate mai putin vizibile.

Povestea creste in actiune mereu, iar pentru ca filmul s-a bucurat de o popularitate imensa, acesta a fost remasterizat si regandit in 2023, devenind Trigun Stampede care reia o parte din firul epic.

Death Note

Anime-ul Death Note se poate cu usurinta incadra in lista filmelor clasice din aceasta categorie.

Actiunea il are in mijloc pe Light Yagami, un tanar adolescent care descopera Death Note si astfel isi deblocheaza puteri supraomenesti.

Cartea magica ii ofera posesorului ei ocazia de a ucide pe oricine isi doreste, iar acest lucru se intampla foarte simplu: pur si simplu trebuie scris numele persoanei in acea carte.

Avand aceasta unealta asupra sa, Light se imbarca intr-o misiune destul de dificila de a vindeca din punct de vedere moral societatea.

Evident ca nu trece foarte mult si Light intra sub atentia autoritatilor, acesta fiind urmarit de agenti.

Ceea ce te va fascina aici este povestea care pare ca se accentueaza si creste mereu in intenstiate.

Filmul s-a bucurat de o apreciere pe scara larga din partea publicului, fiind vandute peste 26 de milioane de copii ale anime-ului pe printuri digitale.

Full Metal Alchemist

Pe lista anime-urilor de top trebuie sa includem si productia japoneza Full Metal Alchemist, o productie care a avut doua serii (2001-2003 si 2003-201) si doua filme artistice.

Acest manga s-a vandut in peste 80 de milioane de copii in intreaga lume, facand-ul unul dintre cele mai vandute seriale de anime la nivel global.

A primit premiul Shogakukan Manga Award in 2007 dar si UK Eagle Award pentru cel mai bun serial manga in 2010 si 2011.

Actiunea se petrece in tara fictiva Amestris, iar in aceasta tara, alchimia este una dintre artele practicate pe scara larga.

Lucrurile iau insa intorsaturi foarte ciudate cand conflictul armat pune stapanire pe regiune si trebuie folosita magia pentru a apara civilizatia.

The Mighty Kong

The Mighty Kong este o productie din anul 1998 cu o maimuta uriasa care evident ca s-a inspirat din celebra serie King Kong.

In aceasta productie, Ann Darrow, o actrita in cautarea unui rol fascinant, este propusa pentru a juca intr-un film si ajunge impreuna cu echipa pe Insula Craniului.

Aici insa gaseste un monstru urias, pe faimosul Kong, o maimuta de dimensiuni foarte mari si impreuna cu acesta infrunta o serie de pericole majore.

Armata este alertata pentru a-l captura pe Kong, ceea ce se si intampla. Odata capturat, Kong este adus in Statele Unite, mai exact in New York.

Insa, o greseala face ca odata ajuns in New York, Kong sa reuseasca sa evadeze si apoi sa dezlantuiasca haosul in sudul New Jersey.

Dragon Ball

Cred ca Dragon Ball este cea mai cunoscuta poveste manga de prin anii 2000 de la noi pentru ca se difuza de luni pana vineri chiar la televiziunea nationala.

A fost produs intre 1984 si 1995 in Japonia si il are in centru pe Son Goku, un baiat cu o coada de maimuta care este gasit de un expert al artelor martiale si crescut ca si nepot al lui.

Goku se transforma la luna plina intr-o gorila uriasa si isi ucide accidental bunicul, dar nu are nicio amintire despre asta. Se intalneste apoi cu Bulma, o tanara plecata in cautarea bilelor dragonului care pot indeplini orice dorinte, odata colectionate toate 7.

Pe parcursul aventurii sale, Goku va intalni diverse personaje combatante, maestri ai artelor martiale, unii mai puternici decat altii si va acumula experiente noi.

De la lansare si pana acum s-au vandut peste 120 de milioane de copii in intreaga lume, iar seria Dragon Ball este de departe cea mai cunoscuta serie manga, conform unor studii efectuate in Statele Unite.