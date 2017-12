Cele mai memorabile declaraţii din 2006 aparţin preşedintelui Bush

Trei dintre afirmaţiile preşedintelui american s-au aflat printre cele mai memorabile declaraţii adunate de Fred Shapiro, editor al publicaţiei "Yale Book of Quotations". Comentariul preşedintelui Bush: "Eu sînt factorul de decizie şi hotărăsc ce este mai bine. Şi cel mai bine este ca Donald Rumsfeld să rămînă secretar al Apărării", este urmată de cel din discursul privind Starea Naţiunii: "Statele Unite sînt dependente de petrol" şi de remarca sa în faţa elevilor de liceu din New Orleans, cu privire la uraganul Katrina: "Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acţiunea administraţiei la nivel federal".

Alte remarci notabile ale anului adunate de Fred Shapiro includ şi explicaţia comicului britanic Sacha Baron Cohen cu privire la filmul său "Borat", în care joacă rolul unui jurnalist kazah grosolan: "Gluma nu este despre Kazahstan. Cred că gluma este despre oamenii care consideră că ţara pe care o descriu poate exista". Pe locul cinci se află comentariul lui Stephen Colbert despre Bush, la un dineu de la Casa Albă: "Cel mai mare lucru cu privire la acest bărbat este că este stabil. Crede miercuri acelaşi lucru pe care îl crezuse şi luni, indiferent de ce s-a întîmplat marţi".

Un membru al partidului de dreapta, Ann Coulter, a atacat văduvele victimelor atacurilor de la 11 septembrie: "Ele sînt milionare şi se bucură de statutul lor de celebrităţi. Nu am mai văzut oameni care să se bucure atît de mult de moartea soţilor lor". Pe locul şapte s-a aflat un citat din filmul lui Will Ferrell, "Nopţi la Talladega: Balada lui Rickey Bobby: "Dacă nu eşti primul, eşti ultimul". Locul opt a fost ocupat de o declaraţie a premierului maghiar Ferenc Gyurcsany într-un discurs susţinut în faţa membrilor Partidului Socialist: "Am minţit dimineaţa, la prînz şi seara". Nicio listă nu ar fi completă fără un comentariu făcut de Paris Hilton: "Cînd eram mică nu eram conştientă că trăiesc într-o vilă. Apoi, am mers în casa unei prietene şi, deodată, am realizat...".

Citatele nu sînt alese pentru că sînt elocvente sau admirabile, a precizat Fred Shapiro, ci pentru că reflectă "spiritul zilelor noastre".