Cele mai multe cazuri de hepatită tip C sunt în Moldova

Un recent studiu realizat în Azerbaidijan, Belarus, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Kazahstan, Letonia, Lituania, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia şi Ucraina, dar şi România, arată că lipsa unui vaccin este un factor important în creşterea numărului de infectări cu virusul hepatitei C. Din păcate, deşi există programe prin care cei afectaţi de aceste boli primesc tratament gratuit, lipsa de bani din sistem va face ca numărul celor ce au acces la ele în timp util să fie din ce în ce mai mic. În România, ţara în care sunt aprox. un milion de oameni infectaţi, tratamentul pentru hepatita cronică B sau C este compensat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, tratamentul injectabil fiind compensat 100%, cel oral - 25%, restul fiind suportat de companiile farmaceutice. O parte din testele de laborator nu sunt acoperite de CNAS, sub 1% dintre cei infectaţi având acces la tratament în fiecare an, anume 4.500 pacienţi. Moldova este regiunea în care incidenţa hepatitei de tip C, boală care omoară mai mulţi oameni decât SIDA, este cea mai mare din ţară. Grupa de vârstă afectată cel mai mult de infecţiile cu virus hepatic C este de 30-44 ani, incidenţa acesteia fiind la nivel de ţară de 15-22%. Unul din 12 locuitori ai planetei sunt infectaţi cu virusul hepatitic C sau B. Reamintim că din 19 mai, constănţenii pot apela la laboratorul „Synevo” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru a afla, gratuit, dacă au sau nu virusul hepatitei C. Precizăm că, la nivelul judeţului nostru, 250 de pacienţi sunt înscrişi pe listele de aşteptare pentru a putea intra în posesia tratamentului gratuit după ce au fost diagnosticaţi cu Hepatită C, iar alţi 195 se află sub tratament. „Spre deosebire de Hepatita B, pentru tipul C nu există vaccin care să ne protejeze de îmbolnăvire”, a declarat şeful Clinicii Medicală I, din cadrul SCJU, totodată şi coordonatorul programului pentru Hepatitele B şi C pe judeţul Constanţa, prof. dr. Florea Voinea.