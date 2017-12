Cele mai noi tehnologii de construcţii, la Pavilionul Expoziţional

Expoziţia Naţională de Instalaţii şi Echipamente de Construcţii - CAMEX 2009 a fost deschisă ieri, la Pavilionul Expoziţional Constanţa, reunind 100 de firme de profil din întreaga ţară. Organizatorul evenimentului, AB Plus Events, consideră Pavilionul constănţean drept rivalul numărul 1 al centrului expoziţional Romexpo de la Bucureşti şi alternativa cea mai potrivită ca gazdă pentru evenimentele de genul tîrgurilor şi expoziţiilor, indiferent de profil. CAMEX îşi aşteaptă vizitatorii azi şi mîine, între orele 10:00 şi 18:00, iar duminică, în ultima zi de tîrg, între orele 10:00 şi 16:00. Ajuns la a opta ediţie la malul mării, CAMEX păstrează în portofoliul său Constanţa ca o locaţie predilectă pentru că judeţul nostru este un punct cheie datorită disponibilităţilor de construire care pot fi exploatate aici. Cele mai noi tehnologii de construcţii şi modalităţi de dotare şi amenajare pot fi găsite la Pavilionul Expoziţional sub o singură cupolă.

O sută de firme din sectorul construcţiilor şi-au dat întîlnire ieri, la malul mării, în cadrul Expoziţiei Naţionale de Construcţii şi Instalaţii CAMEX, găzduită de Pavilionul Expoziţional Constanţa, pînă pe data de 24 mai. Sub o singură cupolă sînt expuse cele mai noi tehnologii în materie de construcţii şi amenajări: echipamente şi produse pentru sisteme de generare a energiei termice şi electrice din surse regenerabile (sisteme solare pentru obţinerea apei calde menajere cu panouri plane sau cu panouri cu tuburi vidate, sisteme de încălzire a locuinţei cu pompe de căldură sau cu panouri radiante), boilere electrice cu infraroşii şi panouri fotovoltaice, piscine din poliester armat cu fibră de sticlă, piscine de lux din beton armat şi placate cu mozaic de sticlă, ceramică tip Klinker sau piatră naturală, piscine suspendate pentru clădirile cu mai multe etaje, cascade din piatră naturală, băi de aburi (hamamm) şi un sistem de încălzire solară pe panouri de polipropilenă, mobilă din lemn masiv, uşi interioare şi exterioare din lemn stratificat, cu tehnologie italiană şi germană, mobilier interior, mobilier pentru baie şi grădină, scări, parchet şi obloane cu lamele reglabile, din lemn masiv. O altă atracţie a expoziţiei sînt şemineele hidroautomate pe peleţi din rumeguş presat, dar şi cofragul pentru construcţii Prokoncept din polistiren neopor, prevăzut cu canele de ventilaţie. Cofragul este produs în premieră mondială şi prezentat pentru prima dată la o expoziţie de profil din România, împreună cu modelul de cofraj pentru case pasive. Deschiderea CAMEX s-a făcut ieri, în prezenţa mai multor oficialităţi locale, printre care preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, senatorul PSD Alexandru Mazăre, prefectul Constanţei, Tit - Liviu Brăiloiu, deputaţii PSD Antonella Marinescu şi Matei Brătianu. În speech-ul inaugural al celei de-a opta ediţii a CAMEX, directorul AB Plus Events (oraganizatorul manifestării), Florin Mindirigiu, a declarat: “Felicit Consiliul Judeţean Constanţa că a reuşit să termine Pavilionul Expoziţional la Constanţa, care este unicat în ţară şi care concurează acum cu Pavilionul Romexpo de la Bucureşti. Acum avem o alternativă de locaţie pentru expoziţii de anvergură şi la Constanţa, nu doar în capitală”. Mindirigiu i-a cerut în mod expres preşedintelui CJC Constanţa să semneze în cartea de onoare a AB Plus, mulţumind pentru standardele ridicate de expunere oferite de Pavilion. La rîndul său, Constantinescu a declarat că asemenea evenimente expoziţionale trebuie promovate la Constanţa, iar publicul trebuie să fie receptiv şi să se implice pentru că astfel sînt stimulate sectoarele cheie ale economiei. “Sper ca cetăţenii Constanţei să viziteze, în aceste zile, Pavilionul, pentru că aici sînt reuniţi constructori, adică exact aceia care compun motorul de creştere al economiei ţării”, a declarat Constantinescu. Feed-back-ul aşteptat de organizatorii CAMEX şi oficialităţile locale constă în semnarea de contracte de execuţie, livrare sau colaborare între firmele de construcţii şi partenerii constănţeni reperezentaţi de perosane fizice sau juridice. Participanţii la tîrg s-au arătat mulţumiţi că industria construcţiilor se mişcă şi dă semne de creştere, în ciuda crizei financiare generalizate. Expoziţia Naţională de Construcţii şi Instalaţii se poate vizita, astăzi şi mîine, între orele 10:00 şi 18:00, iar duminică, între orele 10:00 şi 14:00.