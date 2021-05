Un blender este un electrocasnic ideal în orice bucătărie, Te ajută la prepararea multor rețete și a băturilor preferate. Există multiple modele de blendere, de la diverse firme, de dimensiuni, putere și funții diferite. Iată care sunt cele mai populare blendere și ce specificații au acestea.

Blender Heinner Master Collection HBL-1000XMC

Acest blender, pe care îl putem găsi pe site-ul eMAG la un preț foarte bun pentru ceea ce oferă, este printre cele mai populare modele de blendere. Bolul este realizat din sticlă și are o capacitate de 1.5 litri, iar cele 6 lame sunt realizate din inox. Display-ul este unul digital. Are o putere de 1000 de wati, fiind perfect pentru a mărunți chiar și nuci, gheață sau alimente mai dure. Are 6 programe diferite și funcție Pulse. Poate să mixeze, să toace, să amestece, să lichidifieze, să facă piure sau înghețată.

Blender Heinner HBL-550S

Tot de la Heinner este și acest model de blender. Are o capacitate de 1.5 litri, bolul fiind realizat din sticlă. Are 4 lame din inox pentru a tăia chiar și fructe sau legume mai tari. Puterea acestui blender este de 500 de wati, ceea ce îl face mai bun pentru prepararea milkshake-urilor, a smoothie-urilor sau a supelor cremă, mai degrabă decât pentru mărunțirea alimentelor mai tari, precum nucile. Are 2 trepte de viteză și funcție Pulse.

Blender Star-Light BD-600BS

Acest blender are tot o capacitate de 1.5 litri, bolul fiind realizat din sticlă. Are o putere ceva mai mare față de blender-ul prezentat anterior, de 600 de wati. Are 5 trepte de viteză pentru a putea alegee viteza potrivită fiecărui aliment. Este potrivit pentru pasare, zdrobire, amestecare, mărunțire și are și funcție Pulse. Este ușor de curățat și de întreținut, fiind o alegere perfectă inclusiv pentru o familie numeroasă.

Blender Philips HR2100

Un alt blender foarte popular este acest blender de la Philips. Spre deosebire de cele prezentate mai sus, are o capacitate de 1.25 de litri. Recipientul de amestecare este realizat din plastic, însă este rezistent la șocuri. Are o putere de 400 de wati, dar, cu toate acestea, își face treaba foarte bine. Este dotat cu 4 lame ProBlend din inox pentru a tăia eficient ingredientele. Are 2 trepte de viteză și funcție Pulse. Este ușor de curățat, deoarece baza vasului este detașabilă. Fiind un blender, atunci când este utilizat, cantitatea de lichid din interior trebuie să fie de minim 100 mililitri.

Blender Philips Viva Collection HR2162

Acest blender de la Philips are o putere de 600 de wati, ceea ce îl face perfect pentru prepararea băuturilor ce conțin inclusiv gheață. Recipientul este realizat din plastic rezistent la șocuri. Are 5 lame ProBlend din inox pentru a tăia eficient alimentele, dar și gheața. Are un buton supra-profilat pentru o prindere ușoară. Are 2 trepte de viteză și fucție Pulse. Este ușor de curățat, iar recipentul poate fi inclusiv pus în mașina de spălat vase.

Blender Tefal BlendForce 2

Cu o putere de 600 de wati și 4 lame din inox, acest blender de la Tefal este o altă varaintă foarte bună pentru cei ce sunt în căutarea unui astfel de electrocasnic. Este simplu, dar performant. Recipientul este realizat din plastic, însă are o capacitate de 2 litri. Are două trepte de viteză, dar și funcție Pulse pentru a vea mai mult control asupra preparării alimentelor. Poate zdrobi gheața destul de ușor. Are un sistem de răcire ce oferă un flux de aer optim pentru o durabilitate crescută a motorului, ceea ce face posibilă utilizarea continuă de până la 3 minute. Are ventuze pentru o stabilitate crecută a blender-ului în timpul utilizării.

Blender Tefal Easy Soup

Acest blender este ceva mai special pentru că a fost special gândit pentru a te ajuta să prepari supe sau supe cremă. Cu toate acestea este un blender foarte popular, însă ceva mai scump. Este prevăzut cu 4 programe de gătire și o funcție pentru curățare ușoară. Funcțiile sunt: funcția pentru supă cremă, funcția pentru supă clasică, funcția pentru compot sau piureuri de fructe perfecte și pentru bebeluși, și funcția blender, cu care poți prepara băuturile preferate. De asemenea, acest blender are și funcție pentru a menține mâncarea caldă. Este foarte ușor să prepari o supă cu acest blender. Tot ce trebuie să faci este să pui legumele pe care le dorești, să torni apă, să pui capacul, să selectezi programul dorit, iar peste aproximativ 23-25 de minute, mâncarea va fi gata. Funcția de menținere cald va păstra supa caldă aproximativ 40 de minute. Acest blender are o capacitate de 1.2 litri, ceea ce îl face perfect pentru prepararea a 4 porții de supă, și are o putere de 1000 de wati tocmai pentru a putea găti sau prepara cu el diverse smoothie-uri sau milkshake-uri. Este o investiție bună în special pentru cei ce nu au foarte mult timp liber sau pentru familiile cu copii mici.