Cele mai proaste versuri pop din toate timpurile

Trupele Razorlight şi U2 s-au clasat pe primele cinci poziţii într-un top al celor mai proaste versuri pop din toate timpurile, realizat de ascultătorii show-ul radio ”6 Music” de la BBC. Versurile lui Johnny Borrell, chitarist şi compozitor al trupei britanice Razorlight, ”And I met a girl/She asked me my name/I told her what it was”, în traducere, “Şi am cunoscut o fată/M-a întrebat cum mă cheamă/I-am spus care e numele meu”, din piesa ”Somewhere Else” (2005) s-au clasat pe locul trei. Rima din piesa ”Elevation” de la U2, „I’ve got no self control/Been living like a mole now/Going down, excavation/High and high in the sky/You make me feel like I can fly/ So high (Nu am autocontrol/Am trăit ca o cîrtiţă/Mergînd în jos, excavare/Sus în cer/Mă faci să simt că pot să zbor/Atît de sus), s-a clasat pe locul cinci.

Oasis, Duran Duran şi Human League se regăsesc de asemenea în top, dar versurile hitului Des’Ree ”Life”, ”I don’t want to see a ghost/It’s the sight that I fear most/I’d rather have a piece of toast/Watch the evening news”, în traducere Nu vreau să văd o fantomă/De asta mă tem cel mai mult/Mai bine mănînc o felie de pîine prăjită/Mă uit la ştirile de seară”, sînt pe primul loc.