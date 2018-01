Cele mai puternice antibiotice naturale. Sigur le ai în casă!

Medicamentele care conțin antibiotic reprezintă una dintre cele mai importante invenţii ale lumii moderne. Acestea ajută la tratarea infecţiilor provocate de bacterii. Înaintea penicilinei şi a invenţiei antibioticelor din 1940, milioane de persoane au murit din cauza infecţiilor. Însă nu toate persoanele afectate de infecţii au murit, oamenii au utilizat antibiotice naturale de secole. Deşi antibioticele tratează majoritatea infecţiilor există şi anumite probleme aferente acestora. De pildă microorganismele devin rezistente. Conform GrazeMe, anumiţi antibiotici naturali sunt extrem de puternici decât soluţiile sintetice. Iată o listă cu cele mai puternice antibiotice naturale care pot trata numeroase infecţii şi bacteriene. Usturoiul Usturoiul este un aliment esenţial pentru tratarea răcelii. Alicina din usturoi poate proteja organismul uman împotriva ciupercilor, paraziţilor şi bacteriilor. Pentru cele mai bune rezultate specialiştii recomanda utilizarea usturoiului proaspăt. Oţetul din vin de mere Oţetul din vin de mere conţine antibiotice, antimicotice şi proprietăţi antiseptice care pot alcaliniza în mod natural corpul şi pot preveni sau lupta împotriva cancerului în majoritatea cazurilor. De asemenea, oţetul poate combate arsurile, poate ajuta la menţinerea greutăţii şi la scăderea colesterolului. Mai poate fi utilizat şi ca sterilizator sau dezinfectant atunci când este utilizat local. Mierea Mierea este o altă sursă importantă de antibiotice deoarece enzimele din interiorul acesteia eliberează peroxid de hidrogen, fiind astfel perfectă pentru tratarea rănilor şi prevenirea infecţiilor. Romanii din vechime o utilizau deseori pe câmpul de luptă pentru prevenirea şi tratarea infecţiilor. Aceste beneficii însă există doar în mierea nepasteurizată. Mierea mai poate fi utilizată pentru tratarea problemelor digestive, răceli şi gât inflamat. Ghimbir Ghimbirul proaspăt are un efect benefic asupra patogenilor din mâncare precum salmonella. De asemenea, are un efect antibacterian asupra infecţiilor respiratorii şi parodontale. De asemenea, ceaiul de ghimbir are proprietăţi importante împotriva infecţiilor bacteriene. Turmeric Proprietăţiel antibiotice ale turmericului sunt utilizate pentru distrugerea bacteriilor care provoacă boli şi ajută la creşterea sistemului imunitar. Conform unui studiu din 2009, curcumina a oferit rezultate pozitive helicobacterului pylori. Există atât amestecuri, cât şi suplimente care pot fi ingerate, însă ar trebui consultat un medic înaintea oricărui tip de tratament. Scorţişoara Prin adăugarea scorţişoarei în cafeaua de dimineaţă se pot preveni infecţiile obişnuite precum acnea, infecţiile de tract urinar sau afecţiunile orale.